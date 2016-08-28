上海人結婚花163萬　喜宴一桌近5萬

一項調查顯示，上海人結一次婚平均總花費達到人民幣34萬元（約新台幣163萬元），比許多二、三線城市高出將近一倍，令越來越多上海人感嘆快結不起婚了。

澎湃新聞報導，正在上海舉行的「中國婚博會」主辦單位對近年來5萬名上海準新人進行調查，顯示不包含婚房和婚車在內，結一次婚的平均總花費已攀升到34萬元，比武漢新人高出15萬元。

其中，婚宴消費占比最高，其他消費還包括婚紗攝影、婚戒首飾、禮服、蜜月旅行、婚慶服務等。

上海婚宴平均桌數在20桌左右，單桌價格一般在8000元到1萬元上下。

報導說，以往上海新娘喜歡去蘇州買單價約1000元的婚紗，但這種婚紗「只能遠觀、不能近看」，而現在「85後（1985年後出生）」或90後的新人，更傾向於花5000多元租幾套布料和設計檔次更高的婚紗。

到海外拍婚紗也是許多新人的選擇，以海島和歐洲最受歡迎。

若要前往峇里島、普吉島、濟州島、馬爾地夫等地旅行拍攝婚紗照，價格約在1萬到1萬3000元左右，不包括機票和住宿費用，如果是赴歐洲旅拍，不含機加酒的套餐價則在2萬元左右。

婚慶服務業看似商機無限，但競爭也越來越激烈，尤其大陸的結婚人口在未來五年呈下降趨勢，2015年大陸全國結婚人口約1200萬對，2020年估計為1000萬對以下。1050828

(中央社)