台大勉學生 可玩寶可夢但別被寶可夢玩

遊戲寶可夢風靡大街小巷，台大學務長陳聰富今天提醒，「你可以玩寶可夢，但不要被寶可夢玩」，勉勵台大生回到現實，在校園中找到你的神奇寶貝。

台灣大學今天舉行105學年第1梯次開學典禮暨新生學習入門書院始業式，台大教師和新生都穿著2016台大新生限定版上衣。

遊戲寶可夢推出後風靡全球，在台灣也掀起熱潮。台大學務長陳聰富表示，近來觀察寶可夢的瘋狂程度，包括上千人在北投公園狂奔，還有跑到嘉義民雄鬼屋抓寶的大批寶可夢玩家，就像變成殭屍一樣，比鬼還可怕，鬼屋的鬼都要被嚇跑了。

陳聰富指出，為了抓寶，有人掉進池塘、有人從高樓摔下，這種勇往直前的精神，不要只用在抓神奇寶貝，也要用在生活中，去抓真正的神奇寶貝。

以寶可夢為例，陳聰富表示，寶可夢為任天堂創造超過100億美元的成長量，每天手機遊戲的消費金額超過200萬美金，這是寶可夢開發者花20年時間才得來的成果，他的團隊從1996年開始創造Google地圖等，之後仍繼續開創新公司，最後才因寶可夢一舉成名。

陳聰富表示，很多成功故事，都是有人用20年、30年的時間去完成，因此大家不要急功近利，只追求曇花一現的小成果，要把志向立遠一點，不要輕易自我滿足，也不要炒短線。

陳聰富也提到，寶可夢開發者當初有感於身邊太多人沉迷在線上遊戲中，與現實人生越來越遙遠，因此開發寶可夢，希望讓大家出去走走，從虛擬世界走回真實世界，因此大家瘋玩寶可夢的同時，也要記得回憶一下遊戲創造的理念。

「你可以玩寶可夢，但不要被寶可夢玩，否則你可能會永遠留在虛擬世界回不來」，陳聰富也勉勵學生，希望大家能夠回到現實，在未來的大學生活中，找到最珍惜的怪獸，相信你下一個神奇寶貝就在台大。1050828

(中央社)