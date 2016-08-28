廢1-4號道路 環團爭取茄萣國家濕地

我要評比

地球公民基金會、茄萣生態文化協會努力爭取茄萣濕地公園為國家級濕地，可免開闢茄萣1-4號道路，讓生態棲息地更完整。

茄萣生態文化協會理事長鄭和泰今天指出，內政部將茄萣濕地列為「茄萣暫定重要濕地」，將在29日於區公所舉辦說明會。他說，地方爭取茄萣濕地為「國家級」濕地，就是希望完好保留這裡為黑面琵鷺棲息地。

鄭和泰批評市府無視於行程序，還要逕行召開環評會議，要闢建1-4號道路違反民意；他促市府暫緩召開環評會議，等濕地等級確定後再議。

致力於茄萣濕地保育，鄭和泰與協會人員每年觀測茄萣生態和棲息鳥類的變化並記錄，也將濕地營造成為優質的賞鳥區。

茄萣濕地去年有300多隻黑面琵鷺，今年也有近200隻。鄭和泰說，茄萣濕地是台灣最南端可以欣賞大量黑琵的濕地，如果市府執意闢建1-4號道路，會將目前已分隔兩邊的濕地再切成3處，生態將面臨浩劫。

市府工務局說，濕地由內政部評定，市府尊重中央評決，也說地方有期待闢建道路的民意。茄萣1-4號道長約947公尺，道路工程已進入細部設計，工務局依程序辦理，將等環評後推動工程，工程費約新台幣1億元。1050828

(中央社)