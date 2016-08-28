NBA球星表妹遭槍殺 川普這樣回氣翻一票人

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）今天利用美國職籃NBA明星後衛韋德（Dwyane Wade）表妹遭槍殺一事，拉攏非裔選票，引發猛烈批評聲浪。

美國「時代雜誌」（TIME）報導，32歲的奧德瑞吉（Nykea Aldridge）是4個孩子的媽媽，她昨天下午在芝加哥推著娃娃車，前往學校替孩子註冊時遭槍擊身亡。

34歲韋德推文說：「我表妹在芝加哥身亡，又一起毫無天理的槍枝暴力。4個孩子莫名其妙失去他們的母親，超不真實。#夠了就是夠了。」

然而，川普今天一早在社群網站推特（Twitter）寫下：「韋德的表妹在芝加哥帶著嬰兒散步時遭到槍殺，如同我一直以來所說的，非裔美國人將會投給川普！」

起初川普還將韋德的名字拼錯，不久他將原始貼文刪除並換上新的版本，但他僅修正韋德名字的拼法。

他接著在第3篇貼文表示哀悼，「對於奧德瑞吉之死，我向韋德及其家人獻上我的悼念，我關心他們，也為他們祈禱。」

儘管如此，仍引起網友一片撻伐，更引來影星留言痛批。

美國演員唐奇鐸（Don Cheadle）在推特怒罵川普：「你完全就是一坨屎。」

美國女星蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）也批評他是「十足的恥辱。」

川普近幾週試圖拉攏非裔選票。民調顯示，川普在非裔選民間的支持度極低。（譯者：中央社周莉芳）1050828

(中央社)