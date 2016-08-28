成都路紅樓旁小酒吧冒火 警消灌救無傷亡

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台北市西門町紅樓旁巷內3間未營業商家下午發生火警，警消迅速灌救撲滅火勢，未造成人員傷亡。（翻攝臉書爆料公社）

台北市西門町紅樓旁巷內3間未營業商家下午發生火警，警消迅速灌救撲滅火勢，未造成人員傷亡。（張企群攝）

今天下午近3時許，位在北市成都路10巷內紅樓旁的3間未營業小酒吧商店發生火警，警消火速出動人車趕往灌救，迅速撲滅火勢，幸未造成傷亡。

警消指出，火警發生地點位在成都路10巷內的55、57、59號3戶商家，都尚未開門營業，火舌從屋內竄出，但因地處窄巷，施救不易，警消拉火線全力灌救下，先初步控制火勢，下午3時10分左右撲滅火勢，幸無人傷亡。

(中時)