成都路紅樓旁小酒吧冒火 警消灌救無傷亡 2016年08月28日 15:35 中時 張企群 小字型 中字型 大字型 點閱167 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 台北市西門町紅樓旁巷內3間未營業商家下午發生火警，警消迅速灌救撲滅火勢，未造成人員傷亡。（翻攝臉書爆料公社） 台北市西門町紅樓旁巷內3間未營業商家下午發生火警，警消迅速灌救撲滅火勢，未造成人員傷亡。（張企群攝） 今天下午近3時許，位在北市成都路10巷內紅樓旁的3間未營業小酒吧商店發生火警，警消火速出動人車趕往灌救，迅速撲滅火勢，幸未造成傷亡。警消指出，火警發生地點位在成都路10巷內的55、57、59號3戶商家，都尚未開門營業，火舌從屋內竄出，但因地處窄巷，施救不易，警消拉火線全力灌救下，先初步控制火勢，下午3時10分左右撲滅火勢，幸無人傷亡。(中時) 關鍵字：警消、火勢、成都路、酒吧 點閱167 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：反對澎湖博弈 樹黨主席冼義哲座車遭噴漆恐嚇 上一則：排隊上廁所起口角 幫朋友慶生男子遭6男圍毆 相關新聞 宜蘭3天2暗夜惡火 奪5命 圖片 火場逃生 要遠離濃煙、火勢 圖片 【遊學視野】廈大半年旅客：細嗅與台灣不同的味道 圖片 新生北路建物3級火警 警消馳援 文字 市民大道民房火警 男子三度灼傷送台大 文字 發表意見(0)