漫迷不畏雨 開拓動漫吸人潮

開拓動漫祭今天在花博爭艷館舉行第二天，即便下大雨，兩天仍然有近7萬人次造訪，其中漫畫家韋宗成的「霸海皇英」更是受到漫迷喜愛。

「開拓動漫祭28」昨天、今天在台北花博爭艷館舉行，還沒走到展場內，就被各種Cosplay（角色扮演）給吸引，有民眾搭著手機遊戲「精靈寶可夢」熱潮，打扮成「補給站」，還有頭戴「鯉魚王」頭套、手拿皮卡丘玩偶，就是要回味兒時記憶。

以畫政治漫畫聞名的韋宗成，2009年因為畫「馬皇降臨」而紅，至少賣出四萬多本，這次在開拓動漫祭推出新作「霸海皇英」，先前在網路預購就收到矚目，預購500本，這兩天在展內也賣出一千多本，出版社預估可賣出2至3萬本的銷量。

韋宗成今天下午也在展區內的攤位舉辦簽名會，吸引許多「鐵粉」慕名而來，李先生表示，比起政治漫畫題材，他更愛韋宗成的「冥戰錄」少年漫畫系列，把台灣傳統生活元素納入，又以九二一地震後為故事背景，貼近台灣生活。

胡先生則喜歡韋宗成以漫畫手法反諷時政，貼近當代生活。

「霸海皇英」描繪主角「瑛」一路奮戰的血腥歷程，現場也推出結合小英抱枕、書與洋蔥餅的「霸海皇英」抱枕特別版，總價780元，限量300套。1050828

(中央社)