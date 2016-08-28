困太平洋無人島1週 2人沙灘畫SOS獲救

美國海岸防衛隊今天指出，搜索飛機在太平洋偏遠島嶼上發現沙灘上寫著斗大的「SOS」求救信號，順利救出受困1週的兩個人。

美國海岸防衛隊聲明，美國海軍航空人員在密克羅尼西亞（Micronesia）杳無人煙的東法尤島（East Fayu）發現兩人在海灘上畫「SOS」求救信號，他們「物資有限又無緊急設備」。

海軍航空人員發現島上生還者試圖用手電筒吸引注意，於是通報搜救小組。「英國廣播公司」（BBC）報導，受困兩人是賴納斯．傑克（Linus）和薩賓娜．傑克（Sabina Jack），都50多歲。

位在可羅尼亞（Kolonia）的美國駐密克羅尼西亞大使館在臉書上說：「搜救賴納斯和薩賓娜．傑克的任務已順利完成。」

法新社報導，兩人17日搭乘1艘長5公尺的船隻從密克羅尼西亞維諾島（Weno Island）出發，他們隔天未如預期抵達大馬坦島（Tamatam Island）而引起關注。

美國海岸防衛隊表示，一整週當中，共派出15艘船、兩架飛機搜索廣達近4萬3000平方公里面積的洋面，終於找到生還的兩人，並用巡邏艇將他們送到諾姆溫（Nomwin）環礁。（譯者：中央社何宏儒）1050828

(中央社)