鄙視選民說 蕭美琴：花蓮人無法接受

民進黨立委段宜康昨天發文指出，「我可以假裝尊重選舉的結果；但我沒辦法假裝不鄙視那些選民」；民進黨立委蕭美琴今天表示，這樣的說法，花蓮人都無法接受。

民進黨在花蓮市長補選中失利，段宜康在臉書發文表示，「我可以假裝尊重選舉的結果；但我沒辦法假裝不鄙視那些選民」，後來雖然刪文，但在他轉貼花蓮市長補選結果的新聞中的留言，還是引發許多民眾不滿的留言。

段宜康今天再度發文表示，「我道歉，我為昨天投票結束後的發言道歉」。

蕭美琴下午在臉書上表示，昨天晚上第一時間聽聞，就有向段宜康反應，這樣的說法，花蓮人都無法接受，「尤其對長期支持我們，且不離不棄的花蓮鄉親也不公平」，段宜康也道歉並將貼文撤下。

蕭美琴說，自己深耕經營這麼多年，能夠克服花蓮藍綠的藩籬，獲得許多過去未曾支持民進黨的朋友們支持，就表示有努力就會被認同。

她說，這些年，花蓮鄉親也給了她許多溫暖，民進黨提名花蓮市長候選人張美慧從喪夫後到決定參選，只有2個多月，佩服張美慧願意在悲痛中承擔，更為她的辛苦感到不捨，但也不得不承認確實個人經營時間很短而沒能獲得選民的信任。

蕭美琴說，自己當年首次補選也是一樣，對花蓮鄉親，她和民進黨只有感恩，她更珍惜今年花蓮人用選票給她在立法院服務的機會，上任後不敢懈怠，花蓮的聲音在立法院要被聽到，腳步就要繼續在花蓮縣各處需要關心的地方，因為這是她對支持者的責任。

蕭美琴說，深耕就有機會，謙卑才能進步，從政者需接近土地，接近人民。感恩每一個批判，珍惜每一個鼓勵，有失敗才能在重來時做得更好。1050828

(中央社)