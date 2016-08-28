金錢豹酒店大班行善 捐救災車助偏鄉

「我們終於做到了！」台中市金錢豹酒店舞廳大班陳圓圓，年初得知高雄市偏鄉桃源區交通不便，平常救護車無法深入山區救援急病居民；透過臉書社團募款，還帶領志工在一中商圈義賣豆花獲得400多人贊助，短短12天募得202萬元，為桃源消防分隊量身打造1輛專屬救災勤務車！她的善行義舉讓現場每個人都為之動容！

長年來揪團行善的陳圓圓，今年2月間得知桃源鄉在88水災後，造成道路坍方中斷迄今尚未修復完竣！深山居民萬一有急病，坊間救護車根本無抵達救護送醫；只能仰賴消防弟兄採接駁方式將病患運出，因交通不便後送費時，即決定要捐贈1輛救災勤務車。

陳圓圓從3/21日起，透過自己所成立的《大蘋果小太陽‧活力平台》臉書社團募款。3/27日還帶領志工到一中街義賣豆花，每賣1杯就捐10元，當天募得1700元；她的義舉獲得社會各界的熱烈迴響，短短幾天就有400多人響應共募得100多萬元。

志工指出，募款所得還不足購買救災勤務車！3/31日有名鍾姓貴婦與他們聯絡表示要共襄盛舉；4/1日就收到100萬元的善款，讓他們振奮不已圓滿完成募款！陳圓圓為幫桃源消防分隊打造1輛適合當地的救災勤務車，特委由有「亞洲車神」封號的越野車手陳和皇負責。

陳和皇特選購福特Ranger四輪驅動車款，為能夠適應山區特性及勤務需求，還將後車斗改為車廂並加裝前後防撞桿，前擋防護鋼索及強力控照燈等配備，整輛救災勤務車大功告成後；今天上午在金錢豹酒店地下停車場舉辦捐贈儀式。

高雄市消防局第六大隊長蕭國斌、桃源分隊長謝孟宏等人，北上代表接受捐贈。陳圓圓當場喜極而泣的說：「這車是我們賣豆花10元、10元募款而來！」她還當場給謝孟宏一個擁抱大喊：「我們終於辦到了！」她的用心讓在場的消防弟兄都為之動容！

(中時)