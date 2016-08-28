異國料理大車拚 新住民大秀廚藝

嘉義縣政府今天舉辦一場異國料理大車拚，有16組來自越南、印尼等國家新住民大秀廚藝，烹調出色香味俱全的異國料理，有如一場聯合國美食饗宴。

這場精心設計的異國料理大賽，參賽者有的是夫妻、母女，也有志同道合的姐妹淘，部分參賽者已取得廚師證照，嘉義縣政府提供新住民展現手藝的舞台，給予要創業或已創業的新住民一個肯定。

比賽中，其中一道指定料理必須以嘉義縣當季盛產的南瓜為主要食材，在亞洲和東南亞國家，南瓜可以烹飪出美味又多變的佳餚，新住民透過異鄉的文化特色與巧思，為南瓜注入新滋味。

最後來自越南和泰國的黃秋娟、蔡希莉波，以「芋香榴槤南瓜湯」和「檸檬魚」勇奪第1名，除了前3名（第2名及第3名各取2組）外，參加者通通有獎，頒發最佳食譜、最佳好看、最佳創意、異國好料等獎項。

嘉義縣有1萬2600多名新住民，分別來自大陸、印尼、越南、泰國和柬埔寨等國家，她們從遠地嫁到台灣必須克服文化、飲食及飲食方面的困難。

嘉義縣長張花冠指出，新住民在台灣已經融合在一起，她們投入各行各業，就跟一般民眾一樣，有的成為廚師、美容師或通譯人員，有的走入家庭孕育下一代，為社會做出的貢獻，不可忽視。1050828

(中央社)