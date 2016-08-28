新北食農教育 要怎麼收穫先那麼栽

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新北市府教育局、農業局推動食農教育，讓學生親自學習栽種、親手收割、品嚐大地孕育出的無毒美好滋味，並學習、體認「在地生產、在地消費」，減少食物碳足跡的保育行動。

食農教育在新北市百花齊放，石門國小參與嵩山社區體驗越光米插秧活動，配合無毒有機農業，梯田裡復育許多生物如虎皮蛙、澤蛙、螢火蟲。

雙溪區上林國小則在在地老農的指導下，先敬拜天地，表示對土地的敬意，隨後，祭祀燃香願風調雨順，五穀豐收，並捲起褲管，一同彎腰，把秧苗插滿田。

菁桐國小與平溪國中，則在平溪區農會提供珠蔥種球下，讓學生們下田種珠蔥。利用校內舊有閒置的空間，邀學生家長一起整地，改造成「校園農場」。

除耕種外，萬里大坪國小27日在「農村曲」與「農家好」歌聲中，邀學生與民眾一起體驗稻米收割的樂趣。萬里區公所員工也共同參與親子的收割活動。教孩子用愛感受生命，割稻體驗農夫們下田的辛勞。

活動過程，也進行「謝天」儀式，讓學童了解俗諺「田頭田尾土地公」的信仰，象徵人類對土地的崇敬與感恩。

穿著花衣花褲的學生，或穿同款衣服的雙胞胎，脫掉鞋襪，戴起白色的棉布手套，跨過田埂，赤腳踩在土壤中，彎腰揮汗收割一把一把的金黃色稻穗，豔陽下，傳承農民勤勞、務實、儉樸的傳統美德。

大坪國小校長張萬枝表示，食農教育是每名學生的必修課程，盼望體會「鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。」這首憫農詩的主要意涵。

他提醒學生，吃的米飯，都是農夫在大太陽下，辛苦耕種，每一粒米都相當珍貴，千萬不可白白浪費。

也一起參加體驗的萬里區長謝文祥表示，慶豐收活動，帶動民眾重視環境教育，透過有機農事耕作，發展無毒安心農業，並支持在地消費，減少食物碳足跡的保育行動。1050828

(中央社)