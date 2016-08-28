反對澎湖博弈 樹黨主席冼義哲座車遭噴漆恐嚇

反對澎湖博弈，樹黨主席冼義哲座車疑遭噴漆恐嚇 （陳可文翻攝）

澎湖博弈公投剛起跑，短短1星期內就爆發暴力衝突，反對賭場方代表的樹黨共同黨主席冼義哲28日清晨發現座車遭到噴漆恐嚇，全案警方積極偵辦中。

澎湖縣政府上周正式公告訂定於10月15日舉辦第2次博弈公投，贊成方與反對方連日來動作頻頻，不僅造成府會不同調、地方秩序也暗潮洶湧。

今日上午，長期反賭立場的樹黨共同黨主席、澎湖青年陣線召集人冼義哲，發現停放在澎湖住家旁座車的擋風玻璃遭到不明歹徒以紅漆噴寫「再檔（擋）死全家」的字樣，隨即立刻向警方報案。

冼義哲表示，非常擔心家人遭到恐嚇威脅，這樣的暴力手段絕不會動搖堅決反對賭場的態度，博弈公投應該朝正面理性討論，不應該出現負面手段，期盼警方盡快嚴查，杜絕黑金暴利惡行。

冼義哲同時透過臉書公開說：「我譴責你這種暴力行為，這不但是對澎湖治安的破壞，更是對於公民投票、公共政策討論的一種汙衊，讓這次公投產生污點。」

樹黨及澎湖青年陣線隨即也共同發表聲明，堅持反對澎湖設置賭場絕不會向暴力妥協，希望大家理性討論澎湖博弈公投議題，不願再見到恐嚇行為，也懇請警方協助保護，別讓澎湖鄉親生活在恐懼環境中。

(中時)