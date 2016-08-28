張繼科手把手教女孩打球 粉絲心痛喊跪洗衣板

張繼科攬著女孩手把手教打球，粉絲一片心碎。(秒拍)

張繼科攬著女孩手把手教打球，粉絲一片心碎，女孩笑得十分開心。(秒拍)

2016年里約奧運會乒乓球男單決賽獲得銀牌的大陸選手張繼科，擁有廣大女粉絲，今日張繼科在奧運精英香港表演賽中，手把手的攬著一個小女孩和李曉霞對打，場邊瘋狂尖叫，連主持人都大喊「太幸福了!」微博上一片心碎聲，張繼科的老婆們喊著要奧運金牌得主馬龍管管，罰他回家跪洗衣板。

據微博《英國報姐》，奧運精英香港表演賽中，本來奧運乒乓球女團金牌得主李曉霞和一個香港女孩對打，誰知「國民老公」張繼科突然冒出來，摟著這個完全不會打球的少女，握著她的手，手把手教她打，女孩開心到身子都僵了，一臉「我是誰，我在哪?」就連主持人都羡慕到不行。

張繼科撩妹讓廣大的女粉絲不開心，紛紛留言，有人呼喊金牌得主馬龍出來管管。「馬龍，我管不了他了，希望你能好好管管。」、「我宣佈我脫粉了，這個野男人」、「張繼科你不要給我搞事情！」、「馬龍:是要你來交流的，不是要你來撩妹的。回家你等著!」、「馬龍：回家你給我跪搓衣板」

「張繼科老婆們：好憤怒啊!可還是要保持微笑」、「我老公怎麼可以撩別人！」、「我看不見看不見看不見看不見！！！！」、「估計回去之後得抱著榴槤跪搓衣板，龍龍：讓你摟，讓你摟，你摟個夠」、「科科，放開那女孩，沖我來！」、「我一點兒都不生氣真的 我現在只想原地爆炸!」

(中時電子報)