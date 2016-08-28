谷關七雄今發生2起登山意外 釀1死1傷

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陳女頭暈不適無法自行移動，消防隊員將她固定在擔架上。（王文吉翻攝）

救難隊員利用獨輪車，將陳女送至登山口，由救護車送醫急救。（王文吉翻攝）

空勤直升機吊掛楊男下山，降落在東勢河濱公園。（王文吉翻攝）

楊男疑心臟病發，全身癱軟臥在空勤吊籃內。（王文吉翻攝）

(17:05更新內文)和平區「谷關七雄」的馬崙山、東卯山今天分傳登山意外，造成1死1傷。48歲楊男攀登東卯山，疑心臟病發休克，空勤隊員接觸時無呼吸心跳，遺體經直升機吊掛下山；另42歲陳女則在攀登馬崙山時，頭暈不適，經消防隊員救援，送東勢附設農民醫院，急救後無大礙。

42歲陳女上午與丈夫攀爬馬崙山，剛出發不到1小時，在步道2.1公里處，忽然昏迷不省人事，丈夫趕緊打199求救。消防局和平分隊小隊長黃來昇表示，救難人員中午接觸到女患者，已恢復意識，並透漏有心律不整病史，因四肢無力，無法攙扶下山。

警消利用繩索將陳女固定於籃式擔架，以獨輪車將患者運送至登山口，再以救護車送往東勢農民醫院。院方表示，陳女到院時意識清楚，但右手腳無力，疑因中風所導致，無生命危險，經初步救治後轉院至彰化秀傳醫院。

另外中午時分，台中市消防局再獲報，48歲楊姓男子與登山隊一起攀登東卯山，走到登山步道的三角點時，疑似心臟病發休克，同行友人緊急施以CPR急救，並打電話求救。

消防局派遣救援人員上山，並請求空勤直昇機支援，下午2時57分時將楊男吊掛上直升機，但患者已無呼吸心跳，經降落東勢河濱公園後，轉送東勢農民醫院。院方表示，楊男身上無明顯外傷，到院前已死亡，死因待檢察官相驗釐清。

(中時)