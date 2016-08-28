中國航空發動機集團掛牌成立 註冊資本500億

中國航空發動機集團今日在北京掛牌成立，對中國航空工業未來發展具有重要意義。

新掛牌成立的中國航空發動機集團，由中國國務院、北京市人民政府、中國航空工業集團公司、中國商用飛機有限責任公司共同出資組建的國有控股集團公司。註冊資本人民幣500億元，下轄職工9.6萬人，包括中國科學院和中國工程院院士6名，以及一批專家學者、傑出技術技能人才。

(工商)