中國航空發動機集團掛牌成立 註冊資本500億 2016年08月28日 16:41 工商 賴湘茹 小字型 中字型 大字型 點閱345 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 中國航空發動機集團今日在北京掛牌成立，對中國航空工業未來發展具有重要意義。新掛牌成立的中國航空發動機集團，由中國國務院、北京市人民政府、中國航空工業集團公司、中國商用飛機有限責任公司共同出資組建的國有控股集團公司。註冊資本人民幣500億元，下轄職工9.6萬人，包括中國科學院和中國工程院院士6名，以及一批專家學者、傑出技術技能人才。(工商) 關鍵字：中國航空發動機集團、註冊資本、掛牌 點閱345 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：內蒙古億元項目爛尾 數千畝土地荒廢 上一則：張繼科手把手教女孩打球 粉絲心痛喊跪洗衣板 相關新聞 互動辦上櫃前業績發表 9月13日掛牌 文字 順天醫藥生技9月下旬掛牌上櫃 2018年拚獲利 圖片 大陸外資公司 資本金結匯新規初探 圖片 發表意見(0)