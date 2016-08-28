威航仍未協商 空服員工會盼政府出面

我要評比

(中央社記者余曉涵台北28日電)威航日前決定停業1年，並強調大量解雇勞工計劃書「內容尚在調整中，並未正式送件」。對此，空服員工會批評威航言行不一外，也呼籲主管機關儘速召集勞資雙方組成協商委員會。

廉價航空威航因不堪虧損原本決議停航，日前又因母公司復興航空認為威航公司在票務及行銷上面具有優勢，想利用威航的優點，透過合併，讓復興航空可以加速轉虧為盈為由，宣布停航1年，但相關的勞資爭議仍未落幕。

桃園市空服員職業工會今天發表聲明表示，威航說的大量解雇勞工計劃書「內容尚在調整中，並未正式送件」，顯非事實，依據台北市政府8月24日新聞稿，威航在8月17日已經將大量解雇勞工計劃書送件。

空服員工會說，威航公司作為復興航空百分之百投資的子公司，自始至終都沒有留任勞工的意願。威航公司活潑的企業形象，不斷攀升的載客率，顯然替復興航空集團帶來全新的氣象，但是，從一開始宣稱的「併購」又再度變化成「停業」，唯一不變的就是拋棄員工。

空服員工會表示，呼籲威航公司應該要遵守「大量解雇勞工保護法」，切勿掩蓋事實、信口雌黃，工會成員至今仍未收到公司任何協商的訊息，依照大解法，顯然勞資雙方並沒有在10日內達成訴求。

工會要求主管機關台北市政府，依法儘速召集勞資雙方組成協商委員會，就解雇計畫書內容進行協商，並適時提出替代方案。1050828

(中央社)