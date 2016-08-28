甩開清純學生樣！柯震東精壯變消瘦再拚金馬

柯震東在《再見瓦城》黝黑、消瘦，與過去帥氣形象完全不同。（圖／岸上影像及前景娛樂提供）

男星柯震東過去靠著電影《那些年，我們一起追的女孩》奪下金馬獎最佳新演員，此次他加入導演趙德胤新片《再見瓦城》，自拍攝開始一直備受矚目，他在劇中表現脫胎換骨、挑戰演技極限，日前該片風光入圍威尼斯影展、多倫多影展，並且榮登本屆金馬影展閉幕片，今日首度公開前導預告，預告片中柯震東黝黑、體型消瘦，與過去的帥氣形象完全不同，讓人完全認不出來，甚至有不少需要演技的內心戲，可望藉著此片再拚一座金馬獎。

吳可熙為了《再見瓦城》將膚色曬得超黑相當犧牲，在片中與柯震東有許多精彩的愛情對手戲。（圖／岸上影像及前景娛樂提供）

在《再見瓦城》前導預告當中，一開始看到柯震東裸著黝黑的上半身，使命地拿木柴丟向火爐裡，火焰幾乎要燒到他身上，景象看起來相當驚險。預告中間穿插許多片段，他在片中打扮樸素、髮型也未作修飾，時而開心地與朋友跳舞，時而瞪大眼睛喘息，看來有不少需要展現演技的內心戲。他和女主角吳可熙在預告中甜蜜放閃、卻也有激烈爭執，令人好奇兩人之間發生了什麼事。

柯震東和吳可熙在《再見瓦城》當中飾演情侶，有許多感情對手戲。（圖／岸上影像及前景娛樂提供）

事實上，柯震東與吳可熙拍攝《再見瓦城》前，便已接受長達1年的演員訓練，除了跟著導演趙德胤學習雲南方言，他們到緬甸體驗生活2個月，又到泰國生活2個月受訓，到工廠跟著工人一起打工，晚上不能住在高級飯店，還被要求不得攜帶經紀人，所有生活都必須自理。導演藉由這樣的「魔鬼訓練」，徹底將他們拋下明星光環及城市生活的光鮮亮麗，更加融入電影角色的工人生活樣貌。

《再見瓦城》國際版電影海報。（圖／岸上影像及前景娛樂提供）

導演趙德胤曾以《冰毒》獲得金馬獎最佳導演提名，並奪得愛丁堡影展最佳影片，新片《再見瓦城》籌備長達5年，首度挑戰大規模愛情電影，拍攝成本近《冰毒》40倍，2015年在泰國曼谷、泰緬邊境等實地拍攝，還未完成已受到包括坎城、柏林、釜山等國際影展獎助肯定，如今入圍威尼斯影展威尼斯日國際正式競賽，將代表台灣與各國強片力拚最佳影片，可說是2016年底台灣電影的壓軸強棒。《再見瓦城》將在尼斯影展舉行世界首映，接著在多倫多影展、金馬影展閉幕首映，並於12月9日全台上映。

(中時電子報)