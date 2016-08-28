毛寶貝認養走秀趴接力賽 幸福滿分不間斷

新北市政府動保處一連舉辦2場毛寶貝認養走秀趴，分別在遠東百貨中山店和林口力行公園。（葉書宏翻攝）

新北市政府動保處一連舉辦2場毛寶貝認養走秀趴，分別在遠東百貨中山店和林口力行公園。（葉書宏翻攝）

新北市政府動保處一連舉辦2場毛寶貝認養走秀趴，分別在遠東百貨中山店和林口力行公園。（葉書宏翻攝）

新北市政府動保處一連舉辦2場毛寶貝認養走秀趴，分別在遠東百貨中山店和林口力行公園，此次伸展台上有許多可愛的狗狗參與走秀，當場認養狗狗的民眾，即獲得寵物飼料及多項好禮，2場走秀趴分別提供100和200劑免費狂犬病疫苗及寵物晶片登記，另外還有環保局、by nature大自然公司和Among公司贊助的精美小禮物，當日活動共認養出6隻狗。

如今少子化的社會，加上動物福利意識抬頭，人們更將毛寶貝視如己出，像對待自己孩子般的呵護疼愛，夏日出遊，毛寶貝當然不能缺席！新北市動保處特別選在遠東百貨公司和力行公園，舉辦2場毛寶貝認養活動，讓主人和毛寶貝可以一邊玩耍，一邊欣賞精彩的走秀趴！

現場攤位有愛心認養區、愛心義診及疫苗施打區，民眾不僅可欣賞可愛狗狗走秀，還與牠們作親密的互動！另外現場除提供免費狂犬病疫苗注射及寵物晶片植入登記，還有新北市獸醫師公會的專業獸醫師進行一對一寵物醫療及飲食諮詢服務，活動當天共施打49劑狂犬病疫苗與植入34支寵物晶片。

新北市民張詔登在今年年初「毛寶貝喜迎新春認養走秀趴」活動中，認養了一隻約9歲的黑色米克斯犬，還當場給牠取新名字「喬登」，「真的很感謝新北市動保處，為這些流浪毛寶貝舉辦認養活動，讓牠們有機會再度回歸家庭生活！」張詔登感性地說，動保處也呼籲想要認養毛寶貝的民眾，不一定要優先選擇幼犬，其實年紀較大的動物性情更為穩定，也很適合作為伴侶動物喔！

農業局長李玟表示，新北市從104年3月起率全國之先實施零安樂政策，即不斷強調「以認養代替購買」「支持認養，不棄養」的飼養觀念，並推出強化飼主責任、杜絕非法繁殖場、廣設認養小棧、推動「流浪犬貓TNVR」等10項配套措施。

此次毛寶貝認養走秀趴卽是整體措施的精華縮影，主要目的在於多元化管道推廣認養、教育民眾正確飼養觀念、為寵物施打晶片強化飼主責任、鼓勵民眾認養、為動物之家的毛寶貝們找到能照顧牠們一輩子的好主人。

動保處每月都會舉辦認養活動，屆時也歡迎大家攜家帶眷來參加具有教育意義且幸福甜蜜滿分的毛寶貝認養會，活動訊息請上動保處官網或是臉書官網查詢。

(中時)