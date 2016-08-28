肌耐力的重要性！小賈無尾熊抱姿狂吻新歡

小賈與18歲的索菲亞打得火熱，一下無尾熊式，一下撲倒，在墨西哥大放愛之火。(取材自《每日郵報》)

愛你的心意，就用體魄來證明！「加拿大小天王」小賈斯汀(Justin bieber)近來與傳奇歌手萊納李奇(Lionel Richie)的18歲小女兒蘇菲亞打得火熱，為了新歡，他不惜得罪全世界，po放閃照後跟粉絲嗆聲、控訴前女友賽琳娜劈腿在先而反目成仇，最後還將最愛用的instagram帳號給刪了，不難看出他對新歡的重視程度，而適逢索菲亞生日，小賈帶她去墨西哥度假，現場用肌耐力與柔軟度，展現熱辣的愛意。

適逢新歡索菲亞18歲生日，小賈與她相約墨西哥度假慶生，而炎熱的夏季就是要搭配炙熱的肢體動作，據《每日郵報》報導，小賈裸上身穿短褲，牽著穿著高腰復古比基尼的索菲亞，兩人動作越來越火熱，在女方勾上小天王脖子那一刻，放閃就成了注定之事，只見練出好身材的小賈一下讓女友呈現無尾熊抱樹的姿態，長腿夾腰掛在自己身上親吻，一下又一個move俯身，讓女友倒在沙發上，人就撲上去狂吻，愛火濃到化不開。

然相關人士向《時人》雜誌表示，小賈現在跟索菲亞確實熱戀中，但炙熱愛火僅是一時，對小賈來說，現階段根本不可能為這些女孩子們放棄名、利與事業，不管女友愛他愛得多深，但都無法讓他實際上真的定下來，因此不看好他與索菲亞這段戀情。

(中時電子報)