再累都要陪伴 兒科專家的教養術

馬偕兒童醫院兒童腸胃科主任陳偉燾有3名寶貝女兒，喜歡黏爸爸勝過黏同學，買衣服、換大頭照都要問爸爸意見，每日都要親親抱抱，親子互動是全科楷模。

「想跟高中的女兒講講話，但她放學回家就關在房間裡，只有同桌吃飯才短暫有互動......」，這樣的情況在不少家有叛逆期孩子的家庭中絕不罕見，也讓很多爸媽手足無措，不知道怎麼跟青春期的孩子相處。

陳偉燾和3名女兒相處模式，常讓馬偕兒醫的醫師們羨慕不已。每次員工旅遊，陳偉燾總是帶著老婆、小孩出動，而且全家會穿家族服、戴一樣的帽子，最近還想要買全家鞋。

不只從外表追求「全家一致」，相處細節也是「父女同心」。3名女兒都正值青春，但不愛和朋友逛街、聚會，每天晚上一定回家吃飯，買衣服也要拍照傳給爸爸「評價」，換臉書大頭照也會先傳到家庭群組詢問大家意見。就算每天在家裡都會見面，也時時煲「電話粥」，大小瑣事都會跟爸媽分享。

在台北醫學大學念大四的陳芷柔說，一般大學生都會想跟朋友出去逛街、吃飯甚至「夜衝」，但她嘗試過一次夜唱，只唱兩首歌就睡著，寧願每天晚上回家陪爸媽吃飯、聊天。

陳芷柔說，和家人之間完全沒有秘密，就連喜歡哪個男生都可以跟爸爸分享。還記得小時候曾跟爸爸說過，欣賞某一個男生；爸爸認真想了一下後才說，認識男生要考量優生學，完全從醫生角度設想女兒的情事。

小孩願意和爸媽無話不談，關鍵還是家長態度。陳芷柔說，爸媽從以前開始就會跟她們分享生活的事情，也會聊他們以前談戀愛的故事，小孩也會願意跟大人分享生活上大小的事情，有些同學也會很羨慕她們和爸爸的相處模式。

陳偉燾說，當醫師很忙，有時候回家就累了想休息，但他還是會撐著疲累，陪小孩寫功課或看電視；有時候真的太累，他也會不小心陪到睡著，但至少陪在她們身邊。

他表示，有時候真的累了、想睡了，他也一定會跟孩子說「我先去睡囉」，而不是一句都不說就自顧自做自己的事情；有時候孩子分享事情，也會認真傾聽，給予回應，而不是敷衍以對，讓孩子覺得「跟大人講話也沒意思」，也從這些生活細節影響孩子，凡事要溝通、要尊重別人。

平常照顧小兒健康，陳偉燾觀察到，台灣家長常忽略孩子的感受，孩子到診間，明明身體不舒服，家長會搶著「代言」，而不是鼓勵孩子把感受講出來。

陳芷柔未來想從事跟醫學相關的職業，小女兒陳芷晴想當記者；談到孩子的志趣，陳偉燾說，家長除了陪孩子，也要學習放手，「孩子的人生是孩子要過」，他不會干涉孩子的選擇，只建議她們，不管什麼職業，都要能幫助到人、對社會有貢獻。

採訪的時候，陳家3姊妹和爸爸不時眼神交會，採訪結束，女孩們迫不及待親暱地靠在爸爸身邊，順爸爸的頭髮、幫爸爸整理襯衫的領口，拍照時也自然地勾著爸爸的手臂。

陳偉燾和孩子有很多肢體的接觸，抱抱、親親是每日必須；孩子們遠遠地看到爸爸，常常都是飛撲擁抱，也會坐在爸爸的腿上談心，孩子們小時候也都是爸爸幫忙洗澡。

陳偉燾說，肢體的接觸也是從小養成的習慣，習慣就會成自然，不會覺得怪或難為情。爸媽如果希望和小孩拉近距離，要從孩子小的時候就花心思、時間，養成習慣就不怕孩子長大疏離。1050828

(中央社)