戒菸新蔬食 健康好味道

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戒菸也可以有不一樣的食譜，台大醫院雲林分院今天表示，新蔬食路線正夯，幫助戒菸朋友享受健康好味道。

台大醫院雲林分院邀請營養師設計戒菸飲食，幫助戒菸朋友在求助戒菸門診之餘，也能從自身做起，享受美食好味道。

社區及家庭醫學部醫師陳冠儒指出，戒菸首先要從自身做起，調整生活作息及飲食習慣，降低尼古丁戒斷症候群的嚴重度，減少戒菸過程的痛苦。

陳冠儒說，吸菸與多種癌症、心血管疾病及慢性病息息相關，絕大多數的癮君子也都清楚吸菸對健康的危害，可惜就是無法克服菸癮，尼古丁戒斷症候群的產生是最需要克服的關鍵點。

所謂尼古丁戒斷症候群，就是吸菸者在停菸後，體內尼古丁濃度大幅下降，導致焦慮、不安、易怒、躁動、憂鬱、失眠、精神渙散、食慾增加體重上升等症狀，通常要歷經2至4週才能慢慢改善。

台大醫院雲林分院營養室主任黃素華說，戒菸者處於高壓力狀況，飲食營養更要注重均衡，宜多方攝取蔬果類食物，尤其富含維生素A及C的食物，例如深綠色或紅黃色蔬菜、奇異果、柑橘類、番石榴、柳橙等。

再者，可減少肉類與高膽固醇食物、戒酒、多喝水，以全穀類如糙米、胚芽米、五穀或十穀米來取代精製的白米以增加維生素B群。

黃素華建議，戒菸時期也可配合運動與飲食熱量的控制，盡量以清淡、高纖、低油、低鹽、低糖飲食為主，既能有效控制體重，又達輕鬆戒菸的目的。1050828

(中央社)