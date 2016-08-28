名牌包免過安檢儀？南京地鐵新規惹議

中國大陸江蘇省南京地鐵9月將開始全線安檢，但新規卻明定名牌包在「滿足條件」的情況下可由人員開包檢查，不必過安檢儀，引起不少網友質疑，認為南京地鐵有歧視嫌疑。

新華日報今天報導，自9月1日起，南京地鐵全線121個車站都將實施安檢，且「逢包必查」。南京地鐵為此增設209台安檢設備、2000多名安檢員。

報導表示，為了讓乘客適應，南京地鐵除了提前試行安檢，還提醒乘客記得預留安檢時間，氣球、超量白酒、活禽寵物等不得入內；名牌包在滿足條件的情況下可要求安檢員開包檢查，無須再過安檢儀。

「名牌包免過安檢儀」引發不少大陸民眾質疑有差別待遇。有大陸網友在微博調侃說，「以後不用專櫃驗貨了，地鐵安檢直接能驗了。」還有網友諷刺，「名牌包裝的都是國家機密吧。」

不過也有理性分析的網友寫道，「我猜並不是特權的問題，只是地鐵方可能因為安檢弄壞了幾次名牌包，然後發現賠不起了，於是改變策略不過安檢機，只開包檢查。」

據揚子晚報微博，針對這起爭議，南京地鐵方面解釋，「名牌包免過安檢儀」不等同免檢，而是不強制一定要過安檢儀，可採開包檢查的方法進行人工安檢。

南京地鐵警方則說，地鐵安檢由地鐵公司實施，警方負責監管，並按相關規定要求地鐵安檢員依「逢包必查」的原則實施安檢。1050828

(中央社)