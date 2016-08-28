大蘋果小太陽活力平台 捐高市救災越野車

台中大蘋果小太陽活力平台再添義行，本諸回饋社會及服務奉獻之心，今天捐贈一輛專業的救災越野車給高雄市消防局桃源分隊，提供偏遠山區部落更優質專業的服務。

中大蘋果小太陽活力平台表示，成員來自不同地區、不同行業。不是什麼大財團，不做大事，只做應該做的事，幫小小忙，做小小事，能做多少就做多少，雖無法盡善盡美，但歡喜付出。

高雄市政府消防局桃源分隊位於高雄市桃源區，屬偏遠山區部落，轄內一般道路及產業農路蜿蜒狹小難行，加上每逢颱風豪雨摧殘後，道路中斷消息時常傳出，更有民眾待救但救災車輛因性能及地形限制難以進入災區救援的問題存在。台中大蘋果小太陽活力平台知道這個困境後，立即主動到高雄市桃源地區勘查現況，提出捐贈意願，經多方努力後終於順利完成此一捐贈善行。

為使高雄市桃源山區居民於撤離避難時，有四輪傳動車輛可以協助運送人員及物資，並於災難事故時救災人員、裝備可克服地形抵達現場執行人命救助，今天上午在台中市台灣大道2段舉辦捐贈儀式，由高雄市消防局第六救災救護大隊大隊長蕭國斌代表接受捐贈這輛救災越野車及山域救援裝備。 這輛救災越野車是由享譽國內外的山城四驅車公司負責改裝，負責人陳和皇是台灣參加達卡拉力賽的選手，有「車神」之稱，由於過去的參賽經驗，深知駕駛崎嶇的山區道路會遇上哪些難題，經由車輛改裝將道路問題一一克服。

陳和皇表示，配合消防救災需求，救災車配備有長距千斤頂、備油桶、拖車座、涉水管及絞盤等，加上此輛車具備有優異的進入角及跨越角性能，且底盤抬高、車輪加大、防撞桿拉高，底盤保護性佳，適合艱困地形，出勤爬山或涉水都足以應付，堪稱消防局最強救災越野車。1050828

(中央社)