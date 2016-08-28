酒店大班陳圓圓 揪團募款捐救災車

台中市金錢豹酒店大班陳圓圓做公益不落人後，經常揪團到處行善，嘉惠偏鄉弱勢，今年3月起在她成立的臉書社團募款，終於在今天順利捐給高雄市消防1輛災勤專車。

雖然身處燈紅酒綠的八大行業，陳圓圓卻是經常行善不欲人知。從九二一地震後，她即開始募款買物資到災區發放，10多年來，只要知道哪個地方欠缺物資，需要外界幫忙，陳圓圓就邀集身邊的同事、友人或客人一起集資提供救助，多年來救助地區橫跨北中南各地。

因為經常前往偏鄉做公益，陳圓圓深知偏鄉救災的困難，她得知高雄市桃源區交通不方便，許多道路在八八水災後坍方不通，一旦當地民眾需要救護時，一般救護車根本到不了，還需要以人力接駁送出，所她決定募款捐贈一輛特別量身訂做的救災勤務車送給桃源消防分隊使用。

為了達成目標，陳圓圓透過自己成立的「大蘋果小太陽活力站」臉書社團募款，3月底時更帶領志工到一中商圈義賣豆花，賣1杯就捐10元，共募得約100萬元，還差約一半的經費，幸好有善心人士主動聯絡贊助100萬元，順利完成募款。

因應桃源區的地理需求，陳圓圓特別請專業人士改裝一輛4輪驅動車款，並於今天將這輛改裝的救為勤務車捐給高雄市消防局，並由高雄市消防局第6大隊及桃源分隊出面受贈，陳圓圓很開心又完成一件好事。1050828

(中央社)