美國陸戰隊升級M1戰車 升級自動化和彩色顯示

疾駛中的M1-A1戰車。在自動化提升以後，這種探出炮塔搜索四週的情況可能會減少。(圖/美國陸軍)

美國海軍陸戰隊的M1A1戰車即將升級。400輛M1A1將把頂部機槍改裝成具有自動追踪的能力，並提升搜索設備的成像效果。

美國陸戰隊時報(Marine Times)報導，負責這次升級案的美陸戰隊系統司令部官員麥克.克雷爾(Mike Kreiner)說，所有改進都依據幾次伊拉克戰爭的經驗教授總結的，這次改進案將在2017年10月到12月間完成。

這次升級的重點在戰車指揮官可以同時先由.50口徑機槍來追踪移動目標，他一旦確認威脅後，只需按下按鈕， 120公釐主炮就會迅速轉到指定位置再加以開火。

克雷爾說：「可以有效縮短戰車的反應時間，特別是在行徑之間。如果沒有這項改進，戰車指揮官就必須先目視，再命令炮手轉向，這一來一往之間就是幾秒鐘的差異。」

除了 提升戰車自動化以外，也將提升攝影系統的彩色顯示能力。克雷爾說：「目前戰車的夜間顯示器無法辨色，淺色目標一律是綠色；深色目標一律是黑色。但是現在的戰場環境，友軍與敵軍很可能使用同樣型號的載具，這就有誤擊的危險。」

「比方說，有兩輛卡車在檢查站前，型號都相同，差別只在顏色。當戰車收到電訊說必須『瞄準綠色卡車』。這下可好，戰車乘員根本分辨不出來。」

「我希望無論是白天還是晚上，戰車都能清楚的確認目標顏色。」

記者另外問道，這一回M1A1的改良，是不是為了應對俄國的新銳戰車T-14? 克雷爾是堅決的否認。他說美國戰車的改良與其他特定威脅無關。

(中時電子報)