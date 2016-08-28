傅園慧訪港妙語如珠 忍痛放棄迪士尼

綽號「洪荒少女」的中國大陸游泳選手傅園慧以豐富表情及真性情迷倒香港粉絲。她昨天說，想不到香港有這麼多人喜歡自己，為了與香港民眾交流，她「忍痛」放棄去迪士尼樂園玩。

香港文匯網報導，里約奧運的大陸金牌得主27日到香港親善訪問3天。代表團成員包括排球教練郎平及隊員、女子跳水冠軍吳敏霞等。在港頗有人氣的游泳銅牌得主傅園慧、羽球選手林丹等也破格隨隊。

報導指出，傅園慧憑藉直率開朗的性格，擄獲不少香港民眾的心。她在27日的見面會上充滿真誠的對答，不時引起哄堂大笑及掌聲。

傅園慧坦言一直很喜歡香港，「我一直很喜歡香港，很期待香港很多好吃好玩的東西，做夢都沒想到會有這麼多人喜歡我。至於『洪荒』一詞，我當時只是想用一個詞形容自己用光身體所有力量，沒想到會爆紅。」

傅園慧也很期待參觀香港迪士尼樂園，不過為了與香港民眾見面，只好「忍痛」放棄。

她說，「自己一直很想去迪士尼樂園，但這次隨代表團來港，最重要是跟香港市民有更多交流，不能以貪圖享樂心態而來，所以打算下次自己來港時再到樂園玩。」

傅園慧也提到自己的精神核心就是遇到困難不要放棄並努力堅持。「這不單我個人是這樣，所有中國運動員都是這樣，大家都是很優秀的運動員。」1050828

(中央社)