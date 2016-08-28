菲律賓鐵腕掃毒 毒蟲怕死卻戒不掉

我要評比

三輪車夫雷金（Reyjin）衝進鄰居家匆匆注了1管，他怕自己變成菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）反毒戰爭的下1個槍下亡魂，卻根本戒不掉毒癮。

英國「每日郵報」（Daily Mail）引用法新社報導，杜特蒂2個月前上任後厲行根除毒品的焦土計畫，他下令警方槍決毒品販子，還請老百姓一起幫忙除掉毒蟲，至今已有2000多人遭槍殺而死。

武裝警察不時在雷金居住的馬尼拉貧民區巡邏，但雷金還是繼續吸著高度致癮的安非他命。

面容枯槁、掉了許多顆牙齒的雷金說：「我很怕，因為我可能是下一個。」

有3個小孩的他說，曾有1名女子在賣他和其他人毒品時，遭蒙面的摩拖車槍手擊斃。

雷金所住的貧民窟最近毒品買賣少了，因為常發生槍枝暴力事件，加上安全人員進駐，安非他命因此越來越貴，但若是要買毒品，還是買得到。這對競選時矢言6個月內根除毒品的杜特蒂而言，是相當讓人擔心的跡象。

13歲初嚐毒品的雷金說：「如果想買，只要到街上，就會有人靠近你。」

雷金還說，甚至連安非他命「毒窟」，也就是出租地方給吸毒者來1管解癮的地方，也都繼續營運。

28歲的雷金當電動三輪車司機維生，偶爾打打零工，1天賺大約400披索（8.5美金）， 但約1/4薪水都拿去買毒。原本1天要花50披索，但安非他命價格現在因反毒戰爭已漲了1倍。

鄰居告訴法新社，雷金最大的小孩已經開始上學了，但是營養不良，常常餓杜子去學校。

另兩個小孩則總是髒兮兮的，還得穿撿來的舊衣服，全家窩在只有1個房間的屋子裡。

雷金知道自己的毒癮讓家人受苦，但就算可能因毒丟掉性命，讓孩子淪落到育幼院，他還是沒辦法不吸。

「有時我跟自己說不能再吸了。」

「但我的身體就是會想。」（譯者：中央社鄭詩韻）1050828

(中央社)