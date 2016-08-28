獅隊新秀左投 王玉譜升一軍

統一獅新秀左投王玉譜升一軍。（葉姵妤攝）

統一獅又有新秀升一軍，今年選秀第4指名的左投王玉譜本月初正式加盟獅隊，在二軍中繼出場4場後，28日被登錄一軍，有機會在對上Lamigo桃猿3連戰最後一場比賽登板，今年能「火速」上一軍，王玉譜也笑說出乎自己預期。

統一獅前兩輪選進的內野手蘇智傑、陳傑憲都已在一軍出賽，而因陳傑憲受傷，獅隊27日再把第5指名的潘彥廷拉上一軍先發，本周就已隨隊一軍的王玉譜則在28日被登錄，在牛棚待命上場。

王玉譜加入獅隊後，在二軍出賽4場，合計投了6.2局，被敲5支安打，投出7次保送，失4分，他提到，原定近期要在二軍先發，但本周就被拉上一軍隨隊，自己也沒想到這麼快，「原本想說，今年就在二軍磨，沒有把目標放在今年。」

獅隊總教練郭泰源則提到，王玉譜狀況看起來不錯，「球速不錯，但控球還差一點。」對於自己一直以來控球不穩的狀況，王玉譜坦言自己也還在摸索當中。

王玉譜本周二就接獲周日上一軍的通知，與桃猿的3連戰也都隨隊，在一軍觀察了幾場比賽後，談起對中職打者的印象，王玉譜只說了「強」一個字，但他自稱個性「害羞」，還沒有主動向學長們請益，比他早一年進入獅隊的穀保家商同學林子崴則要他平常心以對。

(中時電子報)