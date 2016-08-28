動見体走出劇場 貨櫃車上演《阿香的繪葉書》

編導王靖惇全新劇作《阿香的繪葉書》，講述台灣1930年代女性意識正要抬頭，屬於阿嬤獨特的青春戀愛故事，並邀請新寶島康樂隊於劇中現場演唱。（劉宗龍攝）

《阿香的繪葉書》劇中的現場樂隊演奏，特別邀請由新寶島康樂隊歌手陳昇等人現場演唱。（劉宗龍攝）

王靖惇表示，《阿香的繪葉書》能引起老一代的共鳴，也能讓年輕人看見屬於上一代的秘密心事。（劉宗龍攝）

新寶島康樂隊歌手陳昇等人將現場演唱，包括《歡聚歌》、《鼓聲若響》、《純情青春夢》等多首歌曲。（國家兩廳院提供）

大型貨櫃車變身古味餐廳，動見体劇團走出劇場，要在改裝貨櫃車上演戲，推出新作《阿香的繪葉書》，以日治時期特殊的風景明信片「繪葉書」為引，講述1930年代，女性意識正要抬頭的青春戀愛故事，並融入默片、黑膠唱片、藝旦等元素，9月中旬起巡演於台北、台南、高雄等六個地點。

「獨夜無伴守燈下，春風對面吹，十七八歲未出嫁，看著少年家……」編導王靖惇表示，講述1930年代，不能不從古倫美亞唱片所發行的《望春風》說起，「從歌詞可看見女性對於戀愛的憧憬，也說出女性自主意識的抬頭。」

王靖惇表示，他以奶奶為靈感來源，完成此一劇本，「雖然故事內容和我奶奶無關，但是我奶奶經過日治時代，她讓我看見那時代的女性有一種優雅和堅強，如果這樣特殊的女性，能夠自由戀愛會如何？這樣的想法成為我劇中的核心力量。」

《阿香的繪葉書》講述台灣人阿香和日本人太一談戀愛，但聚少離多，因此太一每到一個地方，就會寄一張明信片給阿香。阿香後來開了一間餐廳，在她過世之後，孫子整理遺物時發現一只裝滿太一明信片的鐵盒，感到非常納悶：「奶奶不是說她只愛爺爺一個人嗎？」孫子因此踏上探尋奶奶情史之路。

王靖惇表示，阿香和同年代的女性不一樣，「她想要到處旅行，在等不到愛人回來時，她也能讓自己好好生活，非常獨立自主。」

「那時代的電影沒有聲音，只能靠說書人和現場樂隊伴奏，決定電影的精彩程度。」王靖惇在劇中呈現1930年代默片的播映方式，現場樂隊則安排由新寶島康樂隊歌手陳昇等人現場演唱，包括《歡聚歌》、《鼓聲若響》、《純情青春夢》等多首歌曲，「陳昇的演唱有一種台灣在地的、復古的情懷，和劇情相對照下別有風味。」

王靖惇表示，《阿香的繪葉書》能引起老一代的共鳴，也能讓年輕人看見屬於上一代的秘密心事。

《阿香的繪葉書》將於9月10在台北國家兩廳院藝文廣場首演，9月17日於台南善化風雨球場、10月1日於高雄岡山文化中心廣場、11月5日在基隆國立海洋科技博物館停車場、11月12日於嘉義竹崎親水公園、11月26日到台中國家歌劇院戶外廣場演出。

(中時)