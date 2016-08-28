外埔紅龍果嘉年華 林佳龍扮行銷大使

我要評比

台中市長林佳龍扮演代言人，致力將高品質的紅龍果及當季農產品行銷給消費大眾。（陳世宗攝）

林佳龍今年親自挑選外埔紅龍果及東勢水梨作為中秋禮盒；連總統蔡英文都讚賞不已！（陳世宗攝）

外埔區是台中市的「花果園鄉」，紅龍果是市府極力推銷的農特產品！農業局與外埔區公所28日於永豐社區活動中心舉辦「105年度紅龍果嘉年華暨特色農特產品行銷推廣活動」；市長林佳龍扮演代言人，致力將外埔高品質的紅龍果及當季農產品行銷給消費大眾。

農業局長王俊雄今天陪同林佳龍，試吃各攤紅龍果與農特產品，包括紅龍果、紅龍果冰淇淋、新鮮葡萄汁、水果酒等外埔優質的農特產品。林佳龍還頒獎牌與獎金給「105年台中市優質紅龍果果品評鑑」前3名農友，恭喜他們成功培植出優質的果品。

市長林佳龍表示，中市將舉辦2018年世界花博，外埔區的紅龍果品質優良，具有豐富維他命C，今年也親自挑選外埔紅龍果及東勢水梨作為中秋禮盒，總統蔡英文收到禮盒後，亦盛讚台中水果「怎麼長這麼大顆！」送禮自用兩相宜。

王俊雄說，早年紅龍果多由越南進口，為應付長時間運送，往往尚未成熟即採收，果肉還帶股「草腥味」，市場接受度不高；外埔區停止釀酒葡萄契作後，很多果農轉栽種火龍果，調整傳統1柱1株栽培法，改為1柱種植4株，品質與產量皆逐年提升。

今天外埔紅龍果嘉年華活動，還結合社區與農民推出紅龍果吐司、芋頭、葡萄酒及蜂蜜等各項加工產品；還有魔術表演、帶動唱、音樂演出等精彩活動，帶領民眾深入外埔地區了解豐富的農業、人文與觀光。

(中時)