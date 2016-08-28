林等阿嬤有機文旦 老饕最愛

林等（左）把種植文旦的技術，傳承給兒子林秋木（中）和媳婦蔡侑真（右），每年採收期一到，都供不應求。（黃文博攝）

林秋木的文旦，每年都受到老饕期待。（黃文博攝）

「現在什麼最動夯，麻豆文旦最夯！」而對部分老饕而言，麻豆林等阿嬤用78年青春歲月照顧的「柚香甜有機農場」，產出的有機文旦更夯，近日已開始採收約2萬斤，阿嬤兒子林秋木表示，通常都一星期左右，就會銷售一空。

78歲的林等阿嬤，從出生、結婚生子到當阿嬤，都居住在台南市麻豆區北勢里，從小就在文旦園裡玩，結婚後，也和先生靠著種文旦和稻米，養活4位子女，52歲的兒子林秋木讀完高中後，也跟著母親林等學種文旦，林家一生註定得和文旦結緣。

林秋木說，其實文旦是最近10年來，才開始受到重視，對麻豆人而言種文旦，只是副業，畢竟文旦一年只能採收一次，加上天候因素，一年的努力，都變成泡影，因此，他也在佳里開宗興汽車修護廠。

林等說，林家種了一甲多的文旦，早期大概只能有幾十萬元的收入，因此，為提高文旦的價值，兒子林秋木幾年前，開始接受各級單位的輔導，採有機種植，並成立「柚香甜有機農場」，一路走來，不斷受到挑戰，5年前，還勇奪麻豆文旦貳等獎，在品質加持下，現在已有穩定的客戶群。

林秋木表示，今年受天候影響，他的農場只產出2萬多斤的文旦，這幾天訂購電話不斷，他預計一星期左右，就會銷售一空。訂購電話：0937733375

(中時)