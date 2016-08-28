日富士總合火力演習 奪島訓練砲聲隆隆

我要評比

日本陸上自衛隊最大型的實彈射擊演習「富士總合火力演習」，今天在富士山下舉行。這是日本今年3月實施擴大自衛隊任務的安全保障相關法後首度演習，備受注目。

本屆富士總合火力演習約有2400名自衛隊員參加，使用戰車、裝甲車80輛、火砲60門、飛機20架等。演習使用實彈約36噸，費用約3億9000萬日圓。

富士總合火力演習從1961年開始，年年實施，今天防衛大臣稻田朋美、統合幕僚長河野克俊等防衛省幹部也前來視察。

今天演習的前半段介紹陸上自衛隊的主要裝備，後半段鎖定在因應島嶼受攻擊後的奪島演習。演習展現陸海空自衛隊聯合作戰的情況，砲聲隆隆，震撼力十足，吸引約2萬7000人觀看。

前半段演習介紹遠程、中程、短程等射程不同的火力。另外，對空火力、戰車等的主要裝備也都陸續登場，74式、90式、10式戰車進行實彈演習。因今天雲層厚，未實施預定的空挺部隊降落演習。

演習的後半段以「部隊部署」、「機動展開」、「奪島」這3階段進行。演習將富士山麓演習場設定為離島，F2戰機針對來襲敵艦做出反擊。

後半段的演訓包括AH-64戰機、 UH-60戰機、高機動戰車、偵察用機車、87式偵察警戒車、120mm迫擊砲RT、87式對戰車誘導彈、87式自走高射機關砲、89式裝甲車、74式戰車、90式戰車、10式戰車等陸續發砲射擊。

演習結束後，陸上自衛隊還舉辦國防裝備展示，除了參與這場演習的裝備之外，駐日美軍先進的水陸兩棲戰車AAV7也來助陣，吸引軍事迷目光。

近年來，富士總合火力演習的人氣急遽竄升，今年有將近15萬人報名。人氣高的原因之一，可能是受到釣魚台列嶼、南海、東海東亞的局勢趨於嚴峻影響，日本民眾對於安全保障的關心度增。

今天1位60多歲的觀眾被中央社記者問到觀看的感想時表示，感覺自己受到自衛隊保護。1名26歲的日本男子表示，自衛隊的設備很精良。對於日本國防經費創新高一事，這位年輕人表示贊成，因為安保需付出代價。

另外，還有來自名古屋的「兒童新聞社」記者角田裕帶著國小學童來採訪。角田受訪時表示，平時認為日本很和平，沒想到有這麼多精良的國防裝備和精準的防衛技術。1050828

(中央社)