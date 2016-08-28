澎湖沒高爾夫球場 草原揮桿兼整地

澎湖沒有高爾夫球場，高爾夫委員會今天在青青草原舉辦澎湖區高爾夫邀請賽，100餘名球友只能在青青草原上揮桿、推桿競技，比賽之餘還進行草原草地割草整地，讓活動更具意義。

澎湖高爾夫委員會主委張瑞棟表示，多年前，澎湖還有一處專屬的高爾夫揮桿場，在倡議博弈時，亦有業界認為澎湖適合設置高爾夫球場，但迄今不了了之，非常可惜。

張瑞棟指出，澎湖是世界最美麗的海灣，海天美景是休閒渡假旅遊的天堂，現今各地推動休閒渡假旅遊的型態，地方若有一處高爾夫球場，除可推動精緻旅遊外，將會吸引高消費的族群到澎湖比賽兼渡假旅遊。

會員陳邦峰也說，澎湖雖沒有高爾夫球場，但高爾夫運動的人口，初估有100多人，平常只能利用馬公草仔尾的青青草原作為揮桿和練習場，其中服務於澎湖警局的蔡明宏，多年前代表過國家的警消隊參加世界警消運動會的高爾夫賽，還曾奪得冠軍的頭銜，實屬不易。

澎湖高爾夫委員會上午在馬公草仔尾青青草原舉辦澎湖區高爾夫球邀請賽，100餘名球友只能在青青草原上揮桿推桿競技，馬公市長葉竹林也到場為選手加油，同時支持推動高爾夫的運動，今天首辦的邀請賽，所有選手在比賽之餘，還進行青青草原草坪的割草整地等活動，讓草原更加美麗。1050828

(中央社)