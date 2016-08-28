又見消防員遭蛇吻！家屬怒：本非消防員任務

咬傷新園陳姓消防員的雨傘節。（潘建志攝）

捕蛇並非《消防法》規定的任務，只算為民服務。（潘建志攝）

又有消防員遭蛇吻！屏東新園消防分隊陳姓消防員，26日晚上到民宅捕蛇時，不幸被雨傘節咬傷手，緊急送醫後送入加護病房，所幸傷口不深，無生命危險也不需截肢，28日轉到普通病房。家屬痛斥，捕蛇原本就不是消防員任務，政府放任消防員於險境。

陳姓消防員當晚接獲任務到民宅捕抓雨傘節，這隻蛇異常兇猛，捕獲時還一直噴毒液，順利捕獲後放入網子裡，沒想到牠突然跳起來反擊，利牙劃過陳員左手食指第一節，當場血流如注，被緊急送往東港輔英醫院。

陳員送醫後意識開始模糊，注射3支血清後被送入加護病房，經過1天半治療觀察，確認生命狀況穩定轉到普通病房。分隊同仁表示，當時蛇已放入網子中，袋口也已綁好，沒想到蛇會跳起反擊，所幸只是蛇牙劃過，若是被咬到後果將不堪設想。

消防員說，他們捕蛇最怕遇到雨傘節，因為牠要攻擊時無聲無息，也不像眼鏡蛇會有起手式，很難查覺。脫離險境後陳員的媽媽鬆了一口氣，但仍抱怨捕蛇根本不是消防員的責任，日前才剛發生彰化消防員因蛇吻截肢，希望政府要重視這個問題。

消防員說，依據《消防法》消防員的任務是預防火災、搶救災害、緊急救護，捕蛇只是為民服務，因於法無據，消防單位並未開設任何專業課程及訓練，只能靠學長經驗傳承及實戰養成。若因為民服務死亡，也只能算因公死亡，而非因公殉職。

(中時)