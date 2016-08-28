通緝犯跳陽台逃逸 警奮力追捕到案

苗栗警方接獲線報，掌握一名賴姓通緝犯近日返家居住，今天上午前往查緝，賴嫌竟從2樓陽台一躍而下，翻牆狂奔，警方也不是省油的燈，隨後跟上將他逮捕。

苗栗縣警察局竹南分局今天表示，大同派出所所長徐國明、警員張彬、林坤祥落實勤區經營，得知轄內一名賴姓通緝犯返家居住，經多日實地訪查並掌握線報後，今天上午至賴嫌住處查緝。

警方在賴嫌住處外發現其交通工具停放家門口，研判賴嫌在家可能性極高，於是通報同事到場支援，並要求賴嫌開門，但卻忽然聽到住宅後方傳來巨大聲響，員警立刻前往查看，才發現賴嫌竟從二樓後方陽台跳下，翻過圍牆逃逸。

賴嫌拔腿狂奔，但員警可不是省油的燈，見狀立刻翻牆奮力快跑追緝，追捕約200公尺後，發現賴嫌躲進一處民宅內，員警隨後跟進，在一樓的房間內找到賴嫌，但他卻還想抗拒脫逃，仍遭制伏逮捕上銬。

警方調查，賴嫌為陸戰隊退役，因毒品案件遭法院判決確定應入監服刑10個月，賴嫌供稱，因家中有年邁七旬父母要照顧，所以才不願意如期服刑，為躲避警察，曾藏匿其他處所居住，近日才返家，未料警方隨即上門逮人。

警方表示，賴嫌遭逮後，主動交付藏在家中的一級毒品海洛因共0.88公克，警方將賴嫌帶回派出所，訊後依毒品通緝案及毒品危害防制條例，將賴嫌移送苗栗地檢署偵辦。1050828

(中央社)