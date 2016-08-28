柯震東黝黑裸上身 吳可熙狠甩巴掌

演員柯震東主演的「再見瓦城」入圍威尼斯影展，前導預告片今天公布，看到柯震東裸著黝黑的上半身，使命地拿木柴丟向火爐裡，火焰幾乎要燒到他身上，有一幕女主角吳可熙還甩他巴掌。

導演趙德胤新片「再見瓦城」一直以來備受矚目，男主角柯震東脫胎換骨、挑戰演技極限，與東京短片影展封后的吳可熙搭檔飆戲令人期待。

「再見瓦城」日前 宣布入圍威尼斯影展、多倫多影展，並且榮登本屆金馬影展閉幕片，明天下午趙德胤、柯震東、吳可熙出席「再見瓦城」威尼斯影展行前記者會後，隨即晚上就搭乘班機前往威尼斯。

「再見瓦城」今天也首度公開前導預告，預告片中柯震東黝黑、體型消瘦，與過去的帥氣形象完全不同，甚至有不少需要演技的內心戲，可望藉著此片再拚一座金馬獎。

前導預告當中，一開始看到柯震東裸著黝黑的上半身，使命地拿木柴丟向火爐裡，火焰幾乎要燒到他身上，景象看起來相當驚險。預告中間穿插許多片段，他在片中打扮樸素、髮型也未作修飾，時而開心地與朋友跳舞，時而瞪大眼睛喘息，看來有不少需要展現演技的內心戲。

柯震東和吳可熙在預告中甜蜜放閃、卻也有激烈爭執，有一幕吳可熙還狠狠甩了躺在床上的柯震東巴掌，令人好奇兩人之間發生了什麼事。

柯震東與吳可熙拍攝「再見瓦城」前，已接受長達1年的演員訓練，除了跟著趙德胤學習雲南方言，他們到緬甸體驗生活2個月，又到泰國生活2個月受訓，到工廠跟著工人一起打工，晚上不能住在高級飯店，還被要求不得攜帶經紀人，所有生活都必須自理。

趙德胤藉由這樣的「魔鬼訓練」，徹底將他們拋下明星光環及城市生活的光鮮亮麗，更加融入電影角色的工人生活樣貌。

「再見瓦城」將在9月5日在威尼斯影展舉行世界首映，接著在多倫多影展、金馬影展閉幕首映，並於12月9日全台上映。1050828

(中央社)