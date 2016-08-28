【慾海專欄】女生也來SM，男生請接招 (上)

台灣好媳婦追求溫良恭儉讓，但其實SM的初衷並不是為了相互虐待，燃起情趣才是重點。(中時資料照片)

多數人在性愛中提到SM時，就跟廣州知縣何汝大的書老愛掉了又撿，撿了又掉一樣，避之唯恐不及！特別是咱們台灣好媳婦向來追求的是溫良恭儉讓，拜託！連隻蒼蠅下手不了的我們 (裝柔弱)，怎麼還可能將愛的小手啪啪啪往另外一半身上招呼呢？但其實，性愛上的SM並不是非得打個鼻青臉腫，蠟油滴個你死我活那才叫舒坦，除非你的男伴跟葛雷的50道陰影一樣高富帥，不然，所有事情都可以像吃麻辣鍋般自由選擇小酸、大辣。要知道SM的初衷並不是為了相互虐待(真這麼重口味的請依醫師指示服用，我們這裡不來這套喔，乖！)，而是在雙方皆出於自願和安全的前提下，透過愉悅戲謔的語言或動作來襯托親密溫柔的愛意。點到為止的SM才是今日王道，別學市井粗漢硬拳硬腳的，人家一代宗師可是光靠掰餅就能分出勝負嘿！因此，今日老娘我就當一回慾海中的燈塔，指引正在經歷性愛倦怠期的姊妹們幾個「微SM」(slightly SM)的入門技巧，好讓大家在練習完撲殺蒼蠅後，也能順利以輕柔的步調速成小惡魔性感秘笈。

甚麼是SM？有耐心的可以到維基百科上去昏頭轉腦，也可善用股溝(Google)大嬸長個知識。在日本，近期已有許多女性雜誌的兩性專欄，開始介紹起認知度逐漸提高的愉虐遊戲，過去，SM的主導權通常設定在男性，雖說男人不壞女人不愛，但女人若壞男人更愛！因此，女性自然也能成為S。S，指的就是施虐者，無論是肉體上或精神上，都是主導整場SM的關鍵，M則是相反，指的是被虐者的角色，S必須要觀察M的喜好，並安排M會喜歡的對待或行為，這邊所介紹的「微SM」就是普通SEX的延續，基礎門檻可以先從言語的調戲或遮眼開始，例如：說些平時不敢講出口的命令、用言語責罵他們或是講出可輕易激發男生M潛力的金句，像「你給我過來」、「要和我接吻之前先給我去XX」、「說一百次喜歡我的話就給你」、「喂！有人准許你拉開拉鍊嗎？」等，以上這些不按指示就無法做愛的指令往往會讓M男異常興奮，只要在接吻前設下一個簡單的關卡就能達到刺激對方被虐感的目的，而且還能配合床伴恥力調整語氣強度，只是在這要先溫馨提醒：「要和我接吻前請先匯個一百萬到我戶頭」之類的金錢要求可是絕對禁忌，另外在性愛過程結束後也千萬別把這主僕遊戲帶到現實生活裡，不然你們的關係可能會真的Game Over，請念在本筆者只限分享性愛歡愉，不擅長薇薇夫人的愛情剖析，不要隨便給我找麻煩ok？接下來，言語戲謔如果已經玩到只能塞塞牙縫，那就麻煩掏出妳的蕾絲眼罩往下一步：肉體愉虐挺進，一時之間找不到眼罩的朋友，也可以暫時用毛巾或衣服代替，用眼罩可以玩的遊戲有兩種，一種是不知道自己即將被怎樣所以感到興奮；另一種則是不知道自己會被要求做甚麼而感到興奮，由於視覺感官被遮斷，聽覺和觸覺敏感度自然相對增加，因此突然被愛撫到身體，或從意想不到的方向被觸摸，甚至在口愛時故意發出下流的舔舐聲讓對方想像等，都能讓慾火熱度指數高達四度等級，瞬間完成「衝、脫、砲、蓋、爽(台語)~」的兩人愉悅。

下一集，慾海燈塔將繼續介紹波浪捲更高、潮汐更兇猛的進階版SM，請預先綁好另一半等我嘿!!! (菸)

(專題報導)