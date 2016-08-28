戴茗葦15歲最終戰 奪3金完美句點

就讀誠正國中的戴茗葦勇奪15歲組3金。（桌協提供）

就讀誠正國中的桌球小將戴茗葦，本屆參加台北青少年公開賽，是他最後一次參加15歲組賽事，他展現驚人潛力，一口氣包辦男單、男雙與男團金牌，3金進帳為自己的15歲生涯畫下完美句點，他接下來將轉戰印度青少年公開賽，就將征戰18歲組，對於未來，他強調希望先在亞、世青賽事繳出佳績。

戴茗葦本次被主辦單位放上秩序冊封面，他以表現證明自己的實力，先在團體賽與黃彥誠、黃弘州合作打下金牌，今日又一日兩戰，男雙搭配首次合作的黃弘州，一路過關斬將摘金，接下來再於男單金牌戰擊敗南韓好手趙大成，搶下個人生涯首面男單金牌，一口氣拿下3金，他說：「今天狀況特別好，打下3金沒有想像中困難，但每一金都很重要。」

「這次賽前，教練要我多用上手，我自己搶攻意識更強，不像之前比較被動。」戴茗葦說著自己的改變，他原本認為籤表很硬，但他一路打進決賽，儘管金牌戰遇到趙大成頑抗，第3局一度出現2個局末點，但他聽到場邊觀眾加油聲，仍穩住陣腳，以直落3獲勝，「有觀眾加油，打起來比較高興。」

台灣桌球小將戴茗葦（左）與楊弘州首度搭檔雙打，就拿下金牌。（桌協提供）

值得一提的是，就讀誠正國中的戴茗葦，首度與就讀高雄福誠高中的黃弘州征戰男雙，就拿下金牌，兩人不但不是隊友，又相隔南北，直到賽前才知道要搭檔，卻展現驚人的合作默契，兩人都認為遇到逆境時的「堅持」，是奪金關鍵，年紀較長的黃弘州則笑說：「我防守不好，都是他（指戴茗葦）配合我。」

儘管不同隊又相隔南北，戴茗葦與黃弘州首度搭檔就漂亮奪金，兩人都坦言「意料之外」，卻都期待未來再搭檔的可能，黃弘州說：「也許未來國際賽還有機會。」

(中時電子報)