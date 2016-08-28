鋼琴家盧佳慧9月2日舉辦《夢鍵愛琴》獨奏會

鋼琴家盧佳慧9月2日星期五晚間7點30分，於台中新民高中音樂廳舉辦《夢鍵愛琴》獨奏會！（陳世宗翻攝）

「餘音繞樑三日不絕於耳！」鋼琴家盧佳慧9月2日星期五晚間7點30分，於台中新民高中音樂廳舉辦《夢鍵愛琴》獨奏會；會中除延續鋼琴為靈魂伴侶的想法，並結合多媒體藝術與88琴鍵共譜戀情，用音樂來表述愛情的喜怒哀樂與悲歡離合。

鋼琴家盧佳慧就讀於紐約曼哈頓音樂學院，曾榮獲Artist Internationals Annual Young Artists Award與Outstanding Alumni-Winners Award in Piano兩獎項，並受邀於紐約卡內基廳Weil Recital Hall及林肯中心Alice Tully Hall舉行獨奏會，備受肯定。

近年來，為推廣台灣現代音樂，盧佳慧積極參加國人新創首演，如與指揮家Gunther Herbig和NSO首演金希文《第一號鋼琴協奏曲》，與國台交首演發表陳建台《淡水》鋼琴協奏曲，和NSO首演金希文三協奏曲及楊嵐茵鋼琴協奏曲，並於國家演奏廳演出作曲家賴德和《春水》鋼琴三重奏和馬水龍《白鷺鷥的願望》鋼琴五重奏。

在跨界方面，曾與京劇首席名角魏海敏合作，2015年負責現代科技互動多媒體劇場《路》之音樂設計，與法國戲劇女高音Anne Rodier合作《邂逅法國香頌》，大受歡迎！2016年出任如果兒童劇團年度演出之音樂設計。

《夢鍵愛琴》是鋼琴家盧佳慧繼《舞．魅．琴》，延續鋼琴為靈魂伴侶之想法，演奏內容從心靈吶喊的《敘事曲》到無邊無際的《愛之夢》，和以死相許的《羅密歐與茱麗葉》，同時涵括個人新作「蝴蝶蘭」。

盧佳慧表示，「蝴蝶蘭」創作靈感來自參訪台南蘭花園所做夢境，描述一隻為愛奉獻，變身成人，最後幻化為蝴蝶蘭的報恩愛情故事。她認為「蝴蝶代表愛與希望，停駐之處皆有生機和轉機，象徵有愛之處即為天堂，能使死灰復燃、枯木重生」。同時，盧佳慧也將這首曲子獻給她的母親，也就是前文建會主委陳郁秀女士，感謝她對台灣文化的貢獻。

(中時)