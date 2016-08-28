身障泳將缺左腿 游出自信擁抱人群

身障泳將賴月鈴左腳截肢，靠苦練克服單腳游泳，難以平衡問題，她最愛穿泳裝下水因為「水裡不靠輔具，可以自己站起來的感覺真好。」。（王文吉攝）

「在陸上會跌倒，但在水中，是我的天下！」小兒麻痺的伍育慈是游泳健將，她鼓勵身障者接觸游泳，有益身心健康。（王文吉攝）

患小兒麻痺的伍育慈（左）與障友組隊挑戰「水中障礙賽」。（王文吉攝）

12歲遲緩兒楊鈞喆（左）學游泳2年，自由式、仰式、蛙式全都駕輕就熟。楊媽媽媽（右）看著兒子在水中找到自信，內心滿溢欣慰。（王文吉攝）

身障者拋輔具秒變飛魚！台中市身心障礙藝文推廣協會，28日在豐原來賓游泳池舉辦「105年身心障礙家庭游泳水上運動饗宴營」，缺左腿的賴月鈴迅速穿越水中障礙，抵終點時一躍上岸說「這小case啦！」聽力受損的遲緩兒楊鈞喆挑戰運球接力，在6水道中遙遙領先，媽媽看著兒子在水中找到自信，內心滿溢欣慰。

58歲肢障者賴月鈴，年輕時左腳誤踩鐵釘，引起蜂窩性組織炎併發敗血症，左腳全腿截肢；以前她怕缺陷被看見，出門將全身包緊緊，後來教練鼓勵游泳復健，賴月鈴換穿泳裝，克服單腳游泳，難以平衡問題，她說「水裡不靠輔具，可以自己站起來的感覺真好。」

「在陸上會跌倒，但在水中，我不怕！」罹患小兒麻痺的伍育慈，是台中市女子身障游泳代表隊選手，最擅長自由式。雙腳行動不便的她說，自由式70%靠手部運動，藉著水中浮力，讓自己在安全環境，自在伸展律動，改善長年腰部酸痛，與肌肉萎縮問題。

12歲遲緩兒楊鈞喆個性內向害羞，只要一下水就展現高超泳技，自由式、仰式、蛙式全都駕輕就熟。楊媽媽驕傲透露，兒子看別人游，也學會蝶式，本來認知能力比較差，學游泳後似乎在水中跨越障礙，肢體動作進步了，也改變封閉個性，學習能力大進步。

台中市身心障礙藝文推廣協會理事長葉貴紅表示，游泳是非常適合身障者的運動，連續4年辦理水上趣味競賽活動，鼓勵身障家庭組親子隊參加，有母子、姊妹、父子、兄弟檔結伴挑戰，他們走出戶外、擁抱人群，在水中游出自己的一片天。

(中時)