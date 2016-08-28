身障泳將缺左腿 游出自信擁抱人群
身障者拋輔具秒變飛魚！台中市身心障礙藝文推廣協會，28日在豐原來賓游泳池舉辦「105年身心障礙家庭游泳水上運動饗宴營」，缺左腿的賴月鈴迅速穿越水中障礙，抵終點時一躍上岸說「這小case啦！」聽力受損的遲緩兒楊鈞喆挑戰運球接力，在6水道中遙遙領先，媽媽看著兒子在水中找到自信，內心滿溢欣慰。
58歲肢障者賴月鈴，年輕時左腳誤踩鐵釘，引起蜂窩性組織炎併發敗血症，左腳全腿截肢；以前她怕缺陷被看見，出門將全身包緊緊，後來教練鼓勵游泳復健，賴月鈴換穿泳裝，克服單腳游泳，難以平衡問題，她說「水裡不靠輔具，可以自己站起來的感覺真好。」
「在陸上會跌倒，但在水中，我不怕！」罹患小兒麻痺的伍育慈，是台中市女子身障游泳代表隊選手，最擅長自由式。雙腳行動不便的她說，自由式70%靠手部運動，藉著水中浮力，讓自己在安全環境，自在伸展律動，改善長年腰部酸痛，與肌肉萎縮問題。
12歲遲緩兒楊鈞喆個性內向害羞，只要一下水就展現高超泳技，自由式、仰式、蛙式全都駕輕就熟。楊媽媽驕傲透露，兒子看別人游，也學會蝶式，本來認知能力比較差，學游泳後似乎在水中跨越障礙，肢體動作進步了，也改變封閉個性，學習能力大進步。
台中市身心障礙藝文推廣協會理事長葉貴紅表示，游泳是非常適合身障者的運動，連續4年辦理水上趣味競賽活動，鼓勵身障家庭組親子隊參加，有母子、姊妹、父子、兄弟檔結伴挑戰，他們走出戶外、擁抱人群，在水中游出自己的一片天。
(中時)
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