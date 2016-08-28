嘉義警2度偷拍裙底風光 遭嚴懲記1大過

嘉義市警局保安隊蔡姓警員在好市多偷拍女子裙底，引起軒然大波。（陳俞霈翻攝）

偷拍裙底風光當場被逮，嘉義市警局保安隊蔡姓警員27日輪休，晚間在好市多嘉義店偷拍鄭姓女子裙底，被其丈夫發現，警方將他依妨害秘密罪嫌移送，蔡員5年前就曾偷拍被抓包，如今再犯，嚴重影響警譽，督察科嚴懲，記他1支大過處分。

蔡姓警員拿秘錄器拍攝裙底風光，被發現後一度想逃跑，見義勇為的民眾追趕、阻止，蔡員還不慎滑倒，員警獲報到場，赫然發現「攝狼」是自己人；網友在臉書熱議，留言「女生褲子有皮卡獸？」、「相機不是這樣用的」。

5年前，蔡員將鞋子挖洞、藏針孔攝影機，隨機挑穿短裙的女子跟拍，記憶卡不慎掉落，有民眾撿到，將影片po上網肉搜，當時蔡員自知逃不過法網，自行投案，被依妨害秘密罪嫌送辦，並從刑大偵查佐調職保安隊警員、記2支小過懲處。

保安隊長黃正順指出，47歲蔡員平時負責裝備保養、總務性工作，與同事輪班、表現正常，犯後曾表示相當後悔，蔡員身材胖，是有一些慢性疾病，但未聽聞他說工作壓力大，不解為何做出脫軌行為，蔡員從警超過25年，再幾年就可以退休。

督察長邵明仁表示，蔡員警詢時坦承不諱，依妨害秘密罪嫌移送嘉義地檢署，檢察官複訊請回，警方不掩飾、不護短、不庇縱，蔡員違反風紀、嚴重影響警譽，依警察人員獎懲標準記1支大過，並提報關懷輔導對象、協助做心理諮商。

(中時)