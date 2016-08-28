百對祖孫過祖父母節 懷舊美食穿越世代

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連續兩年獲表揚的大甲區李鳳釵阿嬤（右），帶著寶貝金孫一同參加祖孫感恩活動，感情融洽。（王文吉攝）

美食饗宴區中，協辦單位佛教慈濟慈善基金會現場提供台中特色美食─麻薏，並示範如何將去除粗梗麻薏葉揉出苦汁。（王文吉攝）

百人毛巾健康操，現場洋溢幸福歡樂笑聲。（王文吉攝）

8月第4個週日是祖父母節，弘光科大28日在沙鹿區公所舉辦「阿嬤ㄟ滋味」育孫感恩活動，分享古早味麥芽糖、品嚐麻薏等懷舊美食，祖孫一起邊吃香甜麥芽糖、清涼退火麻薏，邊看麻薏製作過程示範，小孫子天真說「揉麻薏好像在洗衣服喔！」

祖父母節活動吸引近百對祖孫前來參加，活動一開始安排「人生按個讚！」歡樂帶動唱，並表揚105年度優質祖父母，接著祖孫動筋骨做毛巾操、阿公阿嬤ㄟ滋味及精彩表演一一登場，弘道老人基金會也設計「老人體驗」活動，三代同堂玩得笑開懷。

家住大甲的李鳳釵阿嬤，連續兩年獲表揚，她有空就帶孫子來托育資源中心上課，還推薦鄰居使用托育資源，甚至還在下雨天載送交通不便的家長，一起帶孩子來上課，她說「獨樂樂不如眾樂樂，好東西要和大家一起分享。」

在美食饗宴區，佛教慈濟慈善基金會提供台中特色美食「麻薏」，阿公、阿嬤示範如何去除粗梗、揉出苦汁，小孫子看著綠葉在袋裡搓揉，並擠出綠色的湯汁，直說「好像在洗衣服」；古早味麥芽糖攤位也頗受歡迎，祖孫一起分享黏牙滋味，還不忘跟孫子說「以前糖仔樣式很少，阮細漢有麥芽膏吃就真歡喜。」

弘光科技大學校長蘇弘毅表示，每年透過祖父母連結傳統與現代，讓年輕世代學習尊重長輩，也學習人生智慧。沙鹿區長徐家強說，海線很多祖父母分擔子女的育兒工作，參加「保母培訓班」，為給金孫更多學習資源，不辭辛勞帶著孫子女參與課程活動，借教具圖書回家使用，這些「優質祖父母」值得肯定。

(中時)