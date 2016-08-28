高雄大遠百慶祖父母節 奉茶洗腳孝親

高雄大遠百今日舉辦祖父母節活動，小朋有替祖父母洗腳孝親。（柯宗緯攝）

為推廣一年一度的祖父母節，高雄大遠百特別於今（28）日與高雄市社區型長青學苑共同舉辦「祖孫薪火相傳同學會」活動，邀請阿公、阿嬤盛裝打扮牽著孫子一同登台走秀，親朋好友全都成了加油團，難得的活動凝聚了家庭向心力，更拉近祖孫間感情。

高雄大遠百表示「祖孫薪火相傳同學會」活動，首先邀請近二十組阿公、阿嬤上台走秀，長輩們初次登場，搭配亮麗服裝，超級搶眼吸睛，現場並有許多家庭成員全部出動，自組加油團及製作加油牌為阿公、阿嬤加油打氣。

另外，為讓孫子們能有實際的行動表現，現場準備了面膜讓阿公、阿嬤保養面子，也準備水盆讓小朋友為阿公、阿嬤洗腳；參加的林姓阿嬤感動地說，這是人生第一次走秀，感覺非常特別，也是第一次讓孫子為自己洗腳，覺得小朋友一夕長大懂事了，讓她留下難能可貴的回憶！

教育部將每年八月的第四個星期日訂為「祖父母節」深具意義，高雄大遠百在開學前的最後一個假日，倡導祖父母與子女、孫子女團聚，分享暑期生活點滴。

為推廣祖父母節深遠意義，高雄大遠百特舉辦「祖父母節孝親活動」，目的就是提醒已經長大的孩子們不要忘了用實際行動來回報已經年邁的阿公阿嬤，藉此活動讓大人和孩子多陪伴長輩共享天倫之樂，呼籲大家關心就是孝順的開始，希望孫子女能跟父母、祖父母團聚一起，共享天倫之樂。

(中時)