金智娟耍神秘 開唱嘉賓不只羅大佑

以歌曲「就在今夜」走紅歌壇的「娃娃」金智娟，9月舉辦大型個唱，今天邀請演唱會嘉賓羅大佑一同練唱，並透露神秘嘉賓不只一位，要歌迷驚呼「對！原來他們有關連」。

金智娟出道35年，唱紅「就在今夜」、「飄洋過海來看你」等膾炙人口的歌曲，將於9月舉辦大型個唱。金智娟表示，興奮多過緊張，她說，「經典歌曲就像一桌豐盛的酒席，想唱的歌太多，也許會以串燒方式接著唱。」

金智娟今天獻上葡萄酒給一同來練唱的羅大佑，她表示，以前羅大佑都會帶葡萄酒來探班，笑稱「對葡萄酒的品味是大哥（羅大佑）慣成的」，不過她透露，兩人酒量都不好，喝兩杯就會開始胡言亂語，僅是小酌而已。

這次與羅大佑合作，回憶起不少往事。金智娟表示，當年飛去香港參加「明天會更好」演唱會，會後一群人在羅大佑房間唱歌彈吉他，她表示，「和大哥不像是老闆員工的關係，更像朋友、音樂同志，這次邀請大哥來當演唱會嘉賓更是開心」。

金智娟說，這次開唱嘉賓不只羅大佑，並以「他們」稱呼神秘嘉賓，是否為團體不肯再多說，保密到家，要歌迷驚呼，「對！原來他們有關連」，預告演唱會嘉賓不僅一位。

金智娟表示，能唱35年的秘訣就是，不喝冰水，並為了這次演唱會開始運動，她說，「減肥對我太嚴苛，不過現在每天運動50分鐘，儲備一個晚上要連續唱30首歌以上的體力」，舞蹈系畢業的她更直言，「要加碼跳舞」。1050828

(中央社)