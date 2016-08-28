關詩敏走過低落 20歲重新綻放

歌手關詩敏等待4年再出輯，坦言對音樂一直有熱情，但沒自信到懷疑自己不會唱歌了；走過身心低落期，20歲的她學會認可及愛自己，要重新綻放。

關詩敏2011年參加歌唱選秀節目「華人星光大道」，以總冠軍身分畢業，16歲踏進歌壇，成為金曲歌王陶(吉吉)首位女弟子，2012年8月發行首張個人專輯「關在家」，去年完成高中學業，參加中國大陸歌唱節目「中國好聲音4」，表現亮眼。

今年7月推出第2張專輯「綻放2.0」，關詩敏接受中央通訊社專訪時直呼「不太真實」，歷經身心狀況不佳、內分泌失調，參加「中國好聲音4」把自己歸零，將重心放在音樂上，重新找回自信，狀態才好轉。

回憶身心低落期，關詩敏承認是給自己壓力太大，「對音樂還是很有熱情，可是對自己太沒自信」，懷疑自己好像不會唱歌了，不知能不能繼續走下去，更怕讓大家失望。

生理期曾半年沒來，想讓體態更好，每天運動減肥，吃很少、拚命動，吃飯和運動變成痛苦的事，胖0.2公斤都非常在意；直到身體健康檢查，看到很多紅字，才意識到對身體太苛刻。

「不要那麼傻吧，好好愛自己」，這是關詩敏想向當時自己說的話，坦言過程中有很多和自己鬥爭的時候，但必須經歷過，不然她的個性是不會服輸；現在不僅想法成長很多，更了解自己，也學會好好和身體溝通。

聊起音樂方面成長，關詩敏表示，情感表達進步很多，那段低落期讓她知道「悲傷」，當時會用文字或錄音記錄感覺；拍戲則是體驗另一個人生，開發自己很多情緒，錄唱能更快進入狀態。

參與新專輯收歌、錄音、剪輯過程，新歌「別說」是關詩敏第一首創作，笑喊很自豪，沒想過會收錄到專輯，看到創作被大家喜歡，真的覺得好幸福，讓她更有動力，希望有更多創作作品，也想再學編曲、混音。

關詩敏坦言一路走來要感謝好多人，自認很幸運，有很多貴人及愛她的人，低落時拉一把、迷惘時幫助她，特別是老闆陶(吉吉)，「一直是最挺我的那個人」，連她都懷疑自己時，老闆從沒放棄她，最常說的話是「一定要繼續加油，我們都會全力支持妳」。

專訪過程關詩敏突然想起是4年前的這一天發行首張專輯，露出燦爛笑容說「今天是我出道4週年」，經歷過那段低落期，她自認應該是同年齡最會養生的人，學會認可自己，但個性自律也不會太放縱，連朋友都感受到她變了，調整到最佳狀態的關詩敏，準備好要重新綻放。1050828

(中央社)