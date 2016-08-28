新竹風箏節落幕 嗨翻新竹漁港

連續兩天在新竹漁港舉辦的「2016新竹風箏節」活動，今天圓滿落幕，市府統計共計湧入4萬8000人次前往追風，夜以繼日嗨翻新竹漁港。

新竹市政府表示，今年擴大舉辦的新竹風箏節，除了施放各式海洋生物及各式獨特的造型風箏外，首次加入「夜間LED風箏秀」，點亮南寮夜空，讓民眾讚嘆連連，大呼原來風箏也有精彩的夜間驚豔風情。

在爭奇鬥豔競技的風箏場上，有來自新竹在地及外縣市的特技風箏隊伍，包括新竹市特技風箏委員會、中華風箏推廣協會、三馬風箏隊、高雄市雲霄風箏協會、北風風箏隊、台北市風箏推廣協會、社子風箏隊、太極風箏隊、朴子風箏隊、亞洲國際風箏聯合會、新竹南寮風箏促進會及西盛風箏隊等12個單位，在空中捕抓風的元素，把玩技巧展演特殊造型風箏。

風箏玩家們表示，新竹漁港是放風箏的好地方，也期待明年即將完工的新竹漁人碼頭「國際風箏賽場」，提供更專業、更優質的飆風場所，一定每年都來參加風箏節，大力推廣特技風箏，藉以提升南寮地區的吸客魅力與亮點。

市府指出，連辦2天的風箏節活動，提供多達3640份的宣導品及獎品，成功吸引桃竹苗及遠自基隆的追風朋友，不畏陰晴不定的天氣，依舊熱情不減地攜帶發票或廢電池前來兌換限量版的鯊魚風箏或DIY彩繪風箏，兩天的排隊人潮皆綿延超過1公里。

竹市環保局長江盛任表示，感謝民眾利用暑假尾聲，參加FUN風箏及環保系列活動，看到廢電池換風箏、環保闖關、環保童玩DIY的高人氣排隊人潮，明顯感受到民眾平日點點滴滴做環保的熱忱，並懇請民眾能夠持續落實環保愛地球的具體行動。1050828

(中央社)