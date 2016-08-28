菲第1階段掃毒成功 第2階段馬上登場

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菲律賓總統府馬拉坎南宮官員今天表示，政府「第1階段」掃毒行動獲得成功，第2階段緊接著就要登場。

總統府通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）今天在國營dzRB廣播電台說，「第1階段掃毒行動成功，有70萬名毒販及吸毒者投案，主動要求戒毒。」

安達那補充，政府掃毒行動準備進入第2階段，細節將由總統杜特蒂親自宣布。

他說明，杜特蒂公布多份涉毒政客、警察、法官以及毒梟名單，這也是第1階段的一部分，等政府調查人員搜齊證據，即會正式提出控告。

前司法部長、現任參議員德利馬（Leila de Lima），也在杜特蒂最新公布的「毒品關係表」之中。

杜特蒂於競選時承諾在3至6個月內遏制毒品、犯罪以及貪汙情況，安達那表示，「總統正努力兌現承諾，我們希望這些問題可以降低7成。」

另一方面，根據警方公布的資料，從7月1日總統杜特蒂開始辦公到8月21日，有712名毒嫌因拒捕而遭警察擊斃，另有至少1067人遭不明人士私刑處決。這也是菲律賓政府第1階段掃毒行動的一部分。

血腥的掃毒行動已引發人權組織關注，但杜特蒂嗆聲說，他沒有保護壞人的義務，掃毒行動不會因此打退堂鼓。1050828

(中央社)