錦雯被告妨害名譽無奈 影片「無聲」勸注意「罵人價目表」

錦雯過去才因失言引發爭議道歉。（圖／本報系資料照）

錦雯日前在臉書用無聲影片訴心聲，並放上罵人價目表勸網友講話要注意。（圖／翻攝自錦雯臉書）

歌手錦雯去年才因於災區發表指責社運學生不參與救災的言論惹議，事後為平息風波，她立刻拍攝道歉影片致歉，只是現在她近日又在臉書上傳一支「無言影片」，無奈表示自己被告妨害名譽，由於不知道法官會如何判賠，讓她相當害怕，除了希望大家替她加油打氣外，還附上「罵人價目表」，呼籲大家要多注意言行。

錦雯24日曾在臉書寫下：「我從不後悔幫助別人～但害怕的是～我幫助的那個人～其實拿了一把刀在我背後～而我（應是卻）渾然不知～」而她隔日便在臉書上傳影片，表示她過去曾幫助一名自稱是經紀人的朱先生，未料對方不僅不感恩，還反過來告她妨害名譽，讓她現在非常害怕，由於事件發生起因是在臉書留言，於是她呼籲大家千萬要小心。

錦雯提醒網友不同罵人字眼有不同罰款規定。（圖／翻攝自錦雯臉書）

除此之外，錦雯還提到，如果網友要在他人臉書底下留言，務必要留意經過法官核准的「罵人價目表」，明確指出不同的罵人字眼會遭判罰不同金額，舉凡罵人「幹」、「更年期來」、「白癡」、「智障」、「婊子」、「下流」、「死番仔」等均會被罰，其中「幹判賠0元」最輕，最重則是「特殊性關係判賠100萬」，許多網友對於此價目表表示很驚訝，直呼經錦雯提醒才知道原來「國罵不用錢」。

(中時電子報)