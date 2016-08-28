少女逃家陪酒去 警破經紀公司救出4人

前鎮警方破獲PERFECT（帕飛）經紀公司，媒介未成年少女坐檯陪酒。（柯宗緯翻攝）

暑假是青少年打工旺季，但小心有詐！以28歲陳姓男子為首的帕飛經紀公司，在臉書招攬未成年少女坐檯陪酒，強調比家人更可靠，但每小時抽300元、甚至得付上千元押金，層層剝削控制行動，高市前鎮警方近日查獲6嫌，成功營救4名逃家少女。

今年7月中旬，前鎮分局警方獲報一名李姓少女蹺家失蹤，尋獲時發現她全身名牌行頭，不但有名牌包，還手持iPhone。警方突破少女心防，她說這段期間被媒介到一家經紀公司坐檯陪酒，每月最多有6萬，警方直覺不單純，立即組成專案小組追查。

專案小組發現，這家經紀公司利用臉書廣告，由綽號「霆霆」32歲蘇姓男子PO文，宣稱「找想認真賺錢、有存錢思想的女生」，甚至獻暖「若跟家人、男友吵架可以傾聽」。

警方調查，經紀公司以每小時1000元代價，要求少女前往旗下酒店、各大KTV及酒店等陪客人唱歌喝酒，甚或前往吸毒派對。再從每位小姐身上每小時抽頭300元。誇張的是，上班小姐需在上班前押金3000至5000元不等，藉此剝削控制行動。

警方25日晚間直搗「完美美容美甲名店」，小姐正在梳妝打扮準備上班，嚇得花容失色，警方當場查獲小姐薪資單及解救未成年少女依依、雯雯，隔日循線查獲16歲白白及錡錡，共計帶回蘇姓男子等6名嫌犯，全案依妨害風化、兒童及少年性交易防制條例等送辦。

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(中時)