有洋蔥！孫憶亡祖父報名金像獎 故事感動評審

葉沛慈（右）與媽媽薛貴淑（中）與已逝外公報名參加祖孫金像獎，破例入選。（柯宗緯攝）

呂祥豪（中）與爸爸呂文平（右）、阿公呂信奉（左）三人都是雄中人，穿上制服獲金像獎表揚。（柯宗緯攝）

高市教育局今（28）日舉行祖父母節活動，選出10名最像的祖孫檔，其中安招國小葉沛慈這組破例獲選。沛慈出生前，外公已逝，憑著外婆、媽媽口述，彷彿外公陪著她成長，她童言童語說「外公，怎麼不等等我，抱我、疼我」格外令人鼻酸。

葉沛慈媽媽薛貴淑說，家中有四姊妹，她從小最像爸爸薛明雄，最愛跟爸爸黏踢踢；女兒沛慈出生時，她意外發現眉宇之間及嘴巴，也神似老爸，但可惜他65歲因病辭世，沒能好好疼惜孫女。

葉沛慈打從兒時，媽媽及外婆會述說外公的趣事，每逢清明節更會去探視外公，告訴他「我有多想你，大家都有外公疼，我也想要外公抱抱」她將對外公的懷念，手繪Q版外公T-shirt，母女倆昨穿上頒獎，好似外公未曾離去，守候在她們身旁。

薛貴淑獲悉「金像獎」選拔，拿出皮夾內爸爸2吋大頭照，與母女倆的大頭照，合成一張照片參賽，「這是我們祖孫三人第一張合照」。主辦單位說，多年來未曾有未在世的參賽者，評審幾經投票、討論，被其故事打動，破例表揚金像獎。

另一組祖孫，從阿公呂信奉、爸爸呂文平到兒子呂祥豪皆是雄中人，今天穿上雄中制服領獎。他們公認眼睛部分最像，也有共同興趣，喜歡爬柴山運動。阿公是雄中初中部畢業，後來進入公賣局養家；爸爸是龍華國中理化老師，但兒子沒遺傳到數理細胞，反而選擇一類文組，有意朝律師之路邁進。

(中時)